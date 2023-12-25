Магнитные бури в декабре 25.12.2023 сегодня — что ждет украинцев

Магнитные бури сегодня — какая опасность для метеозависимых
Существенных магнитных бурь в понедельник, 25 декабря, не ожидается. За последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне. На Солнце произошло семь вспышек класса С и один — класса М. Максимальной была вспышка класса М2,94.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 25 декабря
"Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет на спокойном уровне. Солнечная активность, по всей вероятности, будет низкой с вероятностью вспышек М-класса", — говорится в сообщении астросиноптиков.
Солнечная активность на 25 декабря:
- вероятность малого геомагнитного шторма — 1%
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
- количество солнечных пятен — 53.
Воздействие магнитных бурь на организм человека
Магнитные бури оказывают значительное влияние на организм человека. Метеозависимые люди могут ощущать боль в сердце, головные боли, слабость, перепады настроения.
Магнитные бури, в первую очередь, влияют на состояние нервной системы, обусловливая усиление эмоциональных реакций. В частности: развитие тревожных состояний, повышение агрессивности, усиление страха и панических проявлений.
Поэтому в дни повышенной солнечной активности следует снизить физические и умственные нагрузки.
Как защититься от негативного воздействия магнитных бурь
- Старайтесь отменить дела, требующие повышенного внимания, затрат сил и энергии.
- Если самочувствие ухудшилось, при наличии такой возможности, перенесите важные встречи или возьмите выходной.
- Позже, когда тело адаптируется к погодным условиям, вы сможете сделать все необходимое в хорошем самочувствии и настроении.
- Старайтесь есть больше овощей, сделайте рацион полегче, пейте больше воды (наблюдайте за давлением: если оно повышается, то потребление воды, наоборот, уменьшайте), откажитесь от жирного, острого, кофе и алкоголя.
- Добавьте в диету продукты с повышенным содержанием калия, они помогут работе сердца (орехи, сухофрукты, творог, рыба, бананы и другие).
Напомним, что из-за сильной вспышки на Солнце, которую заметили ученые, Земля будет страдать от сильных магнитных бурь. Это самая мощная вспышка за последние шесть лет.
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