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Магнитные бури сегодня — какая опасность для метеозависимых

25 декабря 2023 05:00
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Магнитные бури в декабре 25.12.2023 сегодня — что ждет украинцев
Девушка страдает от головных болей. Фото: freepik.com
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Существенных магнитных бурь в понедельник, 25 декабря, не ожидается. За последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне. На Солнце произошло семь вспышек класса С и один — класса М. Максимальной была вспышка класса М2,94.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 25 декабря

"Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет на спокойном уровне. Солнечная активность, по всей вероятности, будет низкой с вероятностью вспышек М-класса", — говорится в сообщении астросиноптиков.

Бури
Прогноз магнитных бурь на 25-28 декабря 2023 года от Meteoagent. Фото: скриншот

Солнечная активность на 25 декабря:

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 1%
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
  • количество солнечных пятен — 53.

Воздействие магнитных бурь на организм человека

Магнитные бури оказывают значительное влияние на организм человека. Метеозависимые люди могут ощущать боль в сердце, головные боли, слабость, перепады настроения.

Магнитные бури, в первую очередь, влияют на состояние нервной системы, обусловливая усиление эмоциональных реакций. В частности: развитие тревожных состояний, повышение агрессивности, усиление страха и панических проявлений.

Поэтому в дни повышенной солнечной активности следует снизить физические и умственные нагрузки.

Как защититься от негативного воздействия магнитных бурь

  • Старайтесь отменить дела, требующие повышенного внимания, затрат сил и энергии.
  • Если самочувствие ухудшилось, при наличии такой возможности, перенесите важные встречи или возьмите выходной.
  • Позже, когда тело адаптируется к погодным условиям, вы сможете сделать все необходимое в хорошем самочувствии и настроении.
  • Старайтесь есть больше овощей, сделайте рацион полегче, пейте больше воды (наблюдайте за давлением: если оно повышается, то потребление воды, наоборот, уменьшайте), откажитесь от жирного, острого, кофе и алкоголя.
  • Добавьте в диету продукты с повышенным содержанием калия, они помогут работе сердца (орехи, сухофрукты, творог, рыба, бананы и другие).

Напомним, что из-за сильной вспышки на Солнце, которую заметили ученые, Земля будет страдать от сильных магнитных бурь. Это самая мощная вспышка за последние шесть лет.

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