Магнітні бурі у січні 2.1.2024 сьогодні — що чекає на українців

Дівчина страждає від головного болю через активність магнітних бур. Фото: freepik.com

Певна загроза магнітних бур є у вівторок, 2 січня. Сьогодні магнітосфера Землі перебуває у стані, близькому до збудженого. Протягом останніх 24 годин сонячна активність перебувала на помірному рівні. Найбільшою сонячною подією періоду стала подія M1.

Про це йдеться на сайті Meteoprog.

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Очікується, що у вівторок, 2 грудня, геомагнітне поле буде низького рівня.

"Сонячна активність очікується низькою з імовірністю спалахів М-класу", — йдеться у повідомленні.

Сонячна активність на 2 січня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%.

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%.

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%

Кількість сонячних плям — 14%.

Як уникнути негативного впливу магнітних бур метеозалежним

Магнітні бурі можуть мати негативний вплив на стан здоров'я метеозалежних, людей похилого віку, вагітних жінок та людей із хронічними захворюваннями.

Аби не страждати від впливу магнітних бур, дотримуйтеся таких рекомендацій:

висипайтеся — спіть не менше 7-8 годин;

зменште фізичне та психоемоційне навантаження;

дотримуйтеся нормального режиму дня;

регулярно та правильно харчуйтеся;

не зловживайте кофеїном, не пийте алкоголь;

більше гуляйте й отримуйте хороші емоції;

більше відпочивайте та відмовтеся від справ, які потребують надмірних зусиль.

Нагадаємо, протягом останніх 24 годин сонячна активність перебувала на низькому рівні. Найбільшою сонячною подією періоду стала подія C5.