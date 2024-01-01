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Магнітні бурі сьогодні — що загрожує метеозалежним

1 січня 2024 05:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі у січні 1.1.2024 сьогодні — що чекає на українців
Дівчина страждає від головного болю через активність магнітних бур. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Існує певна ймовірність магнітних бур у понеділок, 1 січня. Магнітосфера Землі перебуває у стані, близькому до збудженого. Протягом останніх 24 годин сонячна активність перебувала на низькому рівні. Найбільшою сонячною подією періоду стала подія C5.

Про це йдеться на сайті Meteoprog.

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Магнітні бурі 1 січня

У понеділок, 1 січня, геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність очікується низькою з імовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 1 січня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 15%
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%.
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%.
  • Кількість сонячних плям — 21.

Як уникнути негативного впливу магнітних бур метеозалежним

Магнітні бурі можуть мати негативний вплив на стан здоров'я метеозалежних, людей похилого віку, вагітних жінок та людей із хронічними захворюваннями.

Аби не страждати від впливу магнітних бур, дотримуйтеся таких рекомендацій:

  • висипайтеся — спіть не менше 7-8 годин;
  • зменште фізичне та психоемоційне навантаження;
  • дотримуйтеся нормального режиму дня;
  • регулярно та правильно харчуйтеся;
  • не зловживайте кофеїном, не пийте алкоголь;
  • більше гуляйте й отримуйте хороші емоції;
  • більше відпочивайте та відмовтеся від справ, які потребують надмірних зусиль.

Як магнітні бурі впливають на здоров'я людини

Нагадаємо, магнітосфера Землі перебуває у стані близькому до збудженого. Протягом останніх 24 годин сонячна активність перебувала на низькому рівні. Найбільшою сонячною подією періоду стала подія C1.

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