Магнитные бури в январе 1.1.2024 сегодня — что ждет украинцев

Девушка страдает от головной боли из-за активности магнитных бурь. Фото: freepik.com

Существует вероятность магнитных бурь в понедельник, 1 января. Магнитосфера Земли находится в состоянии, близком к возбужденному. За последние 24 часа солнечная активность находилась на низком уровне. Самым большим солнечным событием периода стало событие C5.

Об этом говорится на сайте Meteoprog.

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Магнитные бури 1 января

В понедельник, 1 января, геомагнитное поле будет спокойным уровнем. Солнечная активность ожидается низкой с вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 1 января:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%.

Количество солнечных пятен — 21.

Как избежать негативного влияния магнитных бурь метеозависимым

Магнитные бури могут оказать негативное влияние на состояние здоровья метеозависимых, пожилых людей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.

Чтобы не страдать от воздействия магнитных бурь, соблюдайте следующие рекомендации:

высыпайтесь — спите не менее 7-8 часов;

уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;

соблюдайте нормальный режим дня;

регулярно и правильно питайтесь;

не злоупотребляйте кофеином, не пейте алкоголь;

больше гуляйте и получайте хорошие эмоции;

больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных усилий.

Напомним, магнитосфера Земли находится в состоянии близком к возбужденному. За последние 24 часа солнечная активность находилась на низком уровне. Самым большим солнечным событием периода стало событие C1.