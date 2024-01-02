Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Магнитные бури сегодня — какая опасность для метеозависимых arrow

Магнитные бури сегодня — какая опасность для метеозависимых

2 января 2024 05:00
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Магнитные бури в январе 2.1.2024 сегодня — что ждет украинцев
Девушка страдает от головной боли из-за активности магнитных бурь. Фото: freepik.com
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Определенная угроза магнитных бурь существует во вторник, 2 января. Сегодня магнитосфера Земли находится в состоянии, близком к возбужденному. За последние 24 часа солнечная активность находилась на умеренном уровне. Самым большим солнечным событием периода стало событие M1.

Об этом говорится на сайте Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 2 января

Ожидается, что во вторник, 2 декабря, геомагнитное поле будет низкого уровня.

"Солнечная активность ожидается низкой с вероятностью вспышек М-класса", — говорится в сообщении.

Солнечная активность на 2 января:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%.
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
  • Количество солнечных пятен — 14%.

Как избежать негативного влияния магнитных бурь метеозависимым

Магнитные бури могут оказать негативное влияние на состояние здоровья метеозависимых, пожилых людей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.

Чтобы не страдать от воздействия магнитных бурь, соблюдайте следующие рекомендации:

  • высыпайтесь — спите не менее 7-8 часов;
  • уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • соблюдайте нормальный режим дня;
  • регулярно и правильно питайтесь;
  • не злоупотребляйте кофеином, не пейте алкоголь;
  • больше гуляйте и получайте хорошие эмоции;
  • больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных усилий.

Как магнитные бури влияют на здоровье человека

Напомним, за последние 24 часа солнечная активность находилась на низком уровне. Самым большим солнечным событием периода стало событие C5.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме