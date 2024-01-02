Магнитные бури в январе 2.1.2024 сегодня — что ждет украинцев

Магнитные бури сегодня — какая опасность для метеозависимых
Определенная угроза магнитных бурь существует во вторник, 2 января. Сегодня магнитосфера Земли находится в состоянии, близком к возбужденному. За последние 24 часа солнечная активность находилась на умеренном уровне. Самым большим солнечным событием периода стало событие M1.
Об этом говорится на сайте Meteoprog.
Магнитные бури 2 января
Ожидается, что во вторник, 2 декабря, геомагнитное поле будет низкого уровня.
"Солнечная активность ожидается низкой с вероятностью вспышек М-класса", — говорится в сообщении.
Солнечная активность на 2 января:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%.
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
- Количество солнечных пятен — 14%.
Как избежать негативного влияния магнитных бурь метеозависимым
Магнитные бури могут оказать негативное влияние на состояние здоровья метеозависимых, пожилых людей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.
Чтобы не страдать от воздействия магнитных бурь, соблюдайте следующие рекомендации:
- высыпайтесь — спите не менее 7-8 часов;
- уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- соблюдайте нормальный режим дня;
- регулярно и правильно питайтесь;
- не злоупотребляйте кофеином, не пейте алкоголь;
- больше гуляйте и получайте хорошие эмоции;
- больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных усилий.
Напомним, за последние 24 часа солнечная активность находилась на низком уровне. Самым большим солнечным событием периода стало событие C5.
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