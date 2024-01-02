Магнитные бури в январе 2.1.2024 сегодня — что ждет украинцев

Девушка страдает от головной боли из-за активности магнитных бурь. Фото: freepik.com

Определенная угроза магнитных бурь существует во вторник, 2 января. Сегодня магнитосфера Земли находится в состоянии, близком к возбужденному. За последние 24 часа солнечная активность находилась на умеренном уровне. Самым большим солнечным событием периода стало событие M1.

Об этом говорится на сайте Meteoprog.

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Магнитные бури 2 января

Ожидается, что во вторник, 2 декабря, геомагнитное поле будет низкого уровня.

"Солнечная активность ожидается низкой с вероятностью вспышек М-класса", — говорится в сообщении.

Солнечная активность на 2 января:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%

Количество солнечных пятен — 14%.

Как избежать негативного влияния магнитных бурь метеозависимым

Магнитные бури могут оказать негативное влияние на состояние здоровья метеозависимых, пожилых людей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.

Чтобы не страдать от воздействия магнитных бурь, соблюдайте следующие рекомендации:

высыпайтесь — спите не менее 7-8 часов;

уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;

соблюдайте нормальный режим дня;

регулярно и правильно питайтесь;

не злоупотребляйте кофеином, не пейте алкоголь;

больше гуляйте и получайте хорошие эмоции;

больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных усилий.

Напомним, за последние 24 часа солнечная активность находилась на низком уровне. Самым большим солнечным событием периода стало событие C5.