Магнітні бурі сьогодні - 03.01.2024

Жінка страждає від головного болю через активність магнітних бур. Фото: freepik.com

У середу, 3 грудня, є ймовірність значних магнітних бур, адже магнітосфера Землі перебуває у стані, близькому до збудженого. Протягом останніх 24 годин сонячна активність перебувала на високому рівні. Найбільшою сонячною подією періоду стала подія Х5.

Про це йдеться на сайті Meteoprog.

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Очікується, що в середу, 3 грудня, геомагнітне поле буде на рівні від спокійного до неспокійного.

"Сонячна активність очікується помірною з імовірністю спалахів Х-класу", — мовиться у повідомленні.

Сонячна активність на 3 січня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 15%

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%.

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%.

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%.

Кількість сонячних плям — 2%.

Як уникнути негативного впливу магнітних бур метеозалежним

Магнітні бурі можуть мати негативний вплив на стан здоров'я метеозалежних, людей похилого віку, вагітних жінок та людей із хронічними захворюваннями.

Аби не страждати від впливу магнітних бур, дотримуйтеся таких рекомендацій:

Дівчина страждає від головного болю через активність магнітних бур. Фото: freepik.com

висипайтеся — спіть не менше 7-8 годин;

регулярно та правильно харчуйтеся;

не зловживайте кофеїном, не пийте алкоголь;

більше гуляйте й отримуйте хороші емоції;

зменште фізичне та психоемоційне навантаження;

дотримуйтеся нормального режиму дня;

більше відпочивайте та відмовтеся від справ, які потребують надмірних зусиль.

Нагадаємо, протягом останніх 24 годин сонячна активність перебувала на помірному рівні. Найбільшою сонячною подією періоду стала подія M1.