Магнитные бури сегодня - 03.01.2024

Женщина страдает от головной боли из-за активности магнитных бурь. Фото: freepik.com

В среду, 3 декабря, есть вероятность значительных магнитных бурь, ведь магнитосфера Земли находится в состоянии, близком к возбужденному. За последние 24 часа солнечная активность находилась на высоком уровне. Самым большим солнечным событием периода стало событие Х5.

Об этом говорится на сайте Meteoprog.

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Ожидается, что в среду, 3 декабря, геомагнитное поле будет на уровне от спокойного до беспокойного.

"Солнечная активность ожидается умеренной с вероятностью вспышек Х-класса" , — говорится в сообщении.

Солнечная активность на 3 января:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%.

Количество солнечных пятен — 2%.

Как избежать негативного влияния магнитных бурь метеозависимым

Магнитные бури могут оказать негативное влияние на состояние здоровья метеозависимых, пожилых людей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.

Чтобы не страдать от воздействия магнитных бурь, соблюдайте следующие рекомендации:

Девушка страдает от головной боли из-за активности магнитных бурь. Фото: freepik.com

высыпайтесь – спите не менее 7-8 часов;

регулярно и правильно питайтесь;

не злоупотребляйте кофеином, не пейте алкоголь;

больше гуляйте и получайте хорошие эмоции;

уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;

соблюдайте нормальный режим дня;

больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных усилий.

Напомним, за последние 24 часа солнечная активность находилась на умеренном уровне. Самым большим солнечным событием периода стало событие M1.