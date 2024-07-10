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Магнітні бурі сьогодні — якою буде сонячна активність

10 липня 2024 13:36
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Людмила Войтюк
Редактор
Магнітні бурі 10 липня — якою буде сонячна активність
Мігрень у жінки. Фото: napensii.ua
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

У середу, 10 липня, на Землі не очікується суттєвих магнітних бур. Найближчим часом прогнозується зниження сонячної активності.

Прогноз сонячної та геомагнітної активності опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

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Магнітні бурі 10 липня

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У середу, 10 липня, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає невеликим геомагнітним хвилюванням.

За прогнозами вчених, сильна магнітна буря очікується попередньо 10 липня. Також пік підвищеної геомагнітної активності можливий 12-14 липня.

Сонячна активність на 10 липня

• Можливість малого геомагнітного шторму — 1%

• Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

• Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%

• Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%

• Кількість сонячних плям — 85.

Прогноз магнітних бур на 11-12 липня

У четвер, 11 липня, магнітна буря збільшить свою потужність до К-індексу 4 (жовтий рівень), і  такою ж залишиться у п'ятницю, 12 липня.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Як зменшити вплив магнітних бур на здоров'я

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Рекомендовано слідкувати за своїм здоров'ям і вживати необхідних заходів для мінімізації негативного впливу. Ось кілька порад:

  • залишайтеся спокійними та оптимістичними;
  • ведіть здоровий спосіб життя;
  • частіше проводьте час на свіжому повітрі та дотримуйтесь правильного харчування;
  • відпочивайте достатньо та слідкуйте за якістю сну;
  • займайтеся медитацією чи йогою;
  • уникайте стресу та емоційних розладів.

Нагадаємо, у липні, за прогнозами спеціалістів, буде низька сонячна активність. Щоправда, не обійдеться й без кількох потужних магнітних бур.

А також нещодавно в китайській провінції Хайнань розгінний блок космічного корабля Long March ледь не вбив мешканців прилеглого села поруч з однойменним космодромом.

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