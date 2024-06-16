Погода в Україні в неділю, 16 червня — прогноз від синоптиків

Майже всюди дощі, а подекуди навіть град — синоптики розповіли, яка погода буде в Україні сьогодні
Погода в Україні в неділю, 16 червня, буде хмарною із проясненнями. По всій Україні, крім західних областей, дощі, місцями грози, у більшості південних, центральних та Харківській областях значні дощі, удень в окремих районах град та шквали 15–20 м/с.
Про це в суботу, 15 червня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Яка погода буде в Україні 16 червня
Вітер північно-східний із переходом на південно-західний дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.
Температура вночі +12–17 °С, у західних областях +8–13 °С, удень +20–25 °С, а у східних та південних областях +23–28 °С.
У Київській області температура вночі становитиме +12...+17 °С, а вдень +20...+25 °С. У Києві вночі буде +15....+17 °С, а вдень +21...+23 °С. Очікується хмарна із проясненнями погода, короткочасний дощ, місцями по області гроза. Північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 метрів за секунду.
Попередження про небезпечні гідрологічні явища
Унаслідок ймовірних значних дощів на річках суббасейнів Середнього та Нижнього Дніпра (річки Сула, Псел, Ворскла, Оріль, Самара та їхні притоки) в Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській областях очікується проходження дощового паводку висотою 0,3–0,8 метра в межах русел та без загрози негативних наслідків.
Через дощі на малих річках суббасейну Сіверського Дінця у Харківській області очікується підвищення рівнів води на 0,1–0,3 метра за добу, а на річці Уди в районі селища Безлюдівка до 0,5 метра — без негативних наслідків.
Через спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро у старе природне русло рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки — коричневий).
Попередження про небезпечні метеорологічні явища
У південних, центральних та східних областях грози, удень в окремих районах град та шквали 15–20 м/с. У Харківській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській, Миколаївській (уночі й у Дніпропетровській та Запорізькій областях) значний дощ (I рівень небезпечності — жовтий).
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, 16 червня через циклон короткочасні грозові дощі, подекуди навіть сильні зливи, шквали та град найбільш ймовірні у південній частині (крім Одеської області) та у східних областях. Також циклон зачепить центральні регіони, окрім Вінницької області.
"Циклон буде крутитися, вивертатися на схід, а потім на північ, отже ще під його вплив потраплять і північні області України. І лише західна частина, Одещина та Вінниччина опиняться під впливом смуги високого атмосферного тиску Yogi 1-Yogi 2, тому тут опадів не очікується", — каже синоптикиня про погоду на вихідні.
Температура повітря в більшості областей України буде +20...+26 °С, але через дощі може знизитися до +17...+19 °С. У Луганській області буде +27...+30 °С.
У Києві пройдуть періодичні дощі, місцями із грозами. Максимальна температура буде лише +20...+22 °С, а через опади може знизитися до +17...+20 °С.
Нагадаємо, у суботу, 15 червня, Київ накрила негода. Унаслідок сильної зливи вирвало частину асфальту біля станції метро "Олімпійська".
Також ми повідомляли про те, що в неділю, 16 червня, за прогнозами синоптиків дощі пройдуть по всій Україні, крім західних областей.
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