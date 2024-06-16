Погода в Україні в неділю, 16 червня — прогноз від синоптиків

Дівчата під парасольками. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Погода в Україні в неділю, 16 червня, буде хмарною із проясненнями. По всій Україні, крім західних областей, дощі, місцями грози, у більшості південних, центральних та Харківській областях значні дощі, удень в окремих районах град та шквали 15–20 м/с.

Про це в суботу, 15 червня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 16 червня

Карта "Погода в Україні" від Українського гідрометцентру

Вітер північно-східний із переходом на південно-західний дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура вночі +12–17 °С, у західних областях +8–13 °С, удень +20–25 °С, а у східних та південних областях +23–28 °С.

У Київській області температура вночі становитиме +12...+17 °С, а вдень +20...+25 °С. У Києві вночі буде +15....+17 °С, а вдень +21...+23 °С. Очікується хмарна із проясненнями погода, короткочасний дощ, місцями по області гроза. Північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 метрів за секунду.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

Карта "Небезпечні гідрологічні явища в Україні" від Укргідрометцентру

Унаслідок ймовірних значних дощів на річках суббасейнів Середнього та Нижнього Дніпра (річки Сула, Псел, Ворскла, Оріль, Самара та їхні притоки) в Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській областях очікується проходження дощового паводку висотою 0,3–0,8 метра в межах русел та без загрози негативних наслідків.

Через дощі на малих річках суббасейну Сіверського Дінця у Харківській області очікується підвищення рівнів води на 0,1–0,3 метра за добу, а на річці Уди в районі селища Безлюдівка до 0,5 метра — без негативних наслідків.

Через спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро у старе природне русло рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки — коричневий).

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Карта "Небезпечні метеорологічні явища в Україні" від Укргідрометцентру

У південних, центральних та східних областях грози, удень в окремих районах град та шквали 15–20 м/с. У Харківській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській, Миколаївській (уночі й у Дніпропетровській та Запорізькій областях) значний дощ (I рівень небезпечності — жовтий).

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, 16 червня через циклон короткочасні грозові дощі, подекуди навіть сильні зливи, шквали та град найбільш ймовірні у південній частині (крім Одеської області) та у східних областях. Також циклон зачепить центральні регіони, окрім Вінницької області.

"Циклон буде крутитися, вивертатися на схід, а потім на північ, отже ще під його вплив потраплять і північні області України. І лише західна частина, Одещина та Вінниччина опиняться під впливом смуги високого атмосферного тиску Yogi 1-Yogi 2, тому тут опадів не очікується", — каже синоптикиня про погоду на вихідні.

Карта "Циклон в Україні"

Температура повітря в більшості областей України буде +20...+26 °С, але через дощі може знизитися до +17...+19 °С. У Луганській області буде +27...+30 °С.

У Києві пройдуть періодичні дощі, місцями із грозами. Максимальна температура буде лише +20...+22 °С, а через опади може знизитися до +17...+20 °С.

Нагадаємо, у суботу, 15 червня, Київ накрила негода. Унаслідок сильної зливи вирвало частину асфальту біля станції метро "Олімпійська".

Також ми повідомляли про те, що в неділю, 16 червня, за прогнозами синоптиків дощі пройдуть по всій Україні, крім західних областей.