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Почти всюду дожди, а местами даже град — синоптики рассказали, какая погода будет в Украине сегодня

16 июня 2024 05:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине в воскресенье, 16 июня — прогноз от синоптиков
Девушки под зонтиками. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в воскресенье, 16 июня, будет облачной с прояснениями. По всей Украине, кроме западных областей, дожди, местами грозы, в большинстве южных, центральных и Харьковской областях значительные дожди, днем в отдельных районах град и шквалы 15–20 м/с.

Об этом в субботу, 15 июня, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 16 июня

Почти всюду дожди, а местами даже град — синоптики рассказали, какая погода будет в Украине сегодня - фото 1
Карта "Погода в Украине" от Украинского гидрометцентра

Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Температура ночью +12–17 °С, в западных областях +8–13 °С, днем +20–25 °С, а в восточных и южных областях +23–28 °С.

В Киевской области температура ночью будет +12...+17 °С, а днем +20...+25 °С. В Киеве ночью будет +15...+17 °С, а днем +21...+23 °С. Ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, местами по области гроза. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

Ливни, град и шквалы - синоптики рассказали, какая погода будет в Украине сегодня - фото 2
Карта "Опасные гидрологические явления в Украине" от Укргидрометцентра

В результате возможных значительных дождей на реках суббассейнов Среднего и Нижнего Днепра (реки Сула, Псел, Ворскла, Орель, Самара и их притоки) в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях ожидается прохождение дождевого паводка высотой 0,3–0,8 метра в пределах русел — без угрозы негативных последствий.

Из-за дождей на малых реках суббассейна Северского Донца в Харьковской области ожидается повышение уровней воды на 0,1–0,3 метра в сутки, а на реке Уды в районе поселка Безлюдовка до 0,5 метра — без негативных последствий.

Из-за опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое природное русло уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности — коричневый).

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Почти всюду дожди, а местами даже град — синоптики рассказали, какая погода будет в Украине сегодня - фото 3
Карта "Опасные метеорологические явления в Украине" от Укргидрометцентра

В южных, центральных и восточных областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15–20 м/с. В Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Херсонской, Николаевской (ночью и в Днепропетровской и в Запорожской областях) значительный дождь (I уровень опасности — желтый).

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, 16 июня из-за циклона кратковременные грозовые дожди, иногда даже сильные ливни, шквалы и град наиболее вероятны в южной части (кроме Одесской области) и в восточных областях. Также циклон коснется центральных регионов, кроме Винницкой области.

"Циклон будет крутиться, выворачиваться на восток, а затем на север, следовательно, еще под его влияние попадут и северные области Украины. И только западная часть, Одесская и Винницкая области окажутся под влиянием полосы высокого атмосферного давления Yogi 1-Yogi 2, поэтому здесь осадков не ожидается", — говорит синоптик о погоде на выходные.

Ливни, град и шквалы - синоптики рассказали, какая погода будет в Украине сегодня - фото 3
Карта "Циклон в Украине"

Температура воздуха в большинстве областей Украины будет +20...+26 °С, но из-за дождей может снизиться до +17...+19 °С. В Луганской области будет +27...+30 °С.

В Киеве пройдут периодические дожди, местами с грозами. Максимальная температура будет только +20...+22 °С, а из-за осадков может снизиться до +17...+20 °С.

Напомним, в субботу, 15 июня, Киев накрыла непогода. В результате сильного ливня вырвало часть асфальта возле станции метро "Олимпийская".

Также мы сообщали о том, что в воскресенье, 16 июня, по прогнозам синоптиков, дожди пройдут по всей Украине, кроме западных областей.

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