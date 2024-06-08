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Майже всюди грози та шквали — синоптики розповіли, яка погода буде в Україні сьогодні

8 червня 2024 05:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні в суботу, 8 червня — прогноз від синоптиків
Люди з парасольками. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні в суботу, 8 червня, буде мінливо хмарною. Уночі місцями на Правобережжі, а вдень по всій Україні, крім крайнього сходу та Криму, короткочасні дощі, грози. Удень у центральних і більшості південних областей в окремих районах град та шквали 15–20 м/с.

Про це в п'ятницю, 7 червня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Погода в Україні" від Українського гідрометцентру

Переважно північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Температура вночі +13...+18 °С, на узбережжі морів до +20 °С, а вдень +22...+27°, на півдні та сході країни до +31 °С.

На Київщині температура вночі становитиме +13...+18 °С, а вдень +22...+27 °С. У Києві вночі буде +16...+18 °С, а вдень близько +25 °С. Буде мінлива хмарність. Очікується короткочасний дощ, гроза. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

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Карта "Небезпечні метеорологічні явища в Україні" від Укргідрометцентру

В Україні, крім крайнього сходу та Криму, грози. Удень  в центральних та більшості південних областях в окремих районах град та шквали 15–20 м/с (І рівень небезпечності — жовтий).

Попередження про пожежну небезпеку по Україні

У центральних (крім Черкаської та Вінницької), східних, південних (крім Одеської) областях та Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозами народної синоптикині Наталки Діденко, в суботу, 8 червня, в Україні буде тепло або спекотно. Протягом дня температура повітря становитиме +27...+32 °С, а на заході та півночі +23...+28 °С. Ночі будуть свіжими: стовпчики термометрів опустяться до +12...+19 °С. Короткочасні грозові дощі пройдуть майже всюди, крім східних областей.

У Києві висока ймовірність дощу та грози, температура повітря +26 °С.

Раніше Діденко розповіла, в яких областях у суботу, 8 червня, будуть короткочасні грозові дощі. За її прогнозом, попри опади, погода буде теплою, навіть спекотною.

Також ми повідомляли про те, що цьогорічний травень у Києві був одним із найбільш сухих за останні 130 років. А от травнева температура повітря у столиці була лише трохи вище за кліматичну норму.

Укргідрометцентр
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Наталка Діденко

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