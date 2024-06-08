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Почти повсюду грозы и шквалы — синоптики рассказали, какая погода будет в Украине сегодня

8 июня 2024 05:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине в субботу, 8 июня — прогноз от синоптиков
Люди с зонтиками. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в субботу, 8 июня, будет переменно облачной. Ночью местами на Правобережье, а днем по всей Украине, кроме крайнего востока и Крыма, кратковременные дожди, грозы. Днем в центральных и большинстве южных областей в отдельных районах град и шквалы 15–20 м/с.

Об этом в пятницу, 7 июня, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Украинского гидрометцентра

Преимущественно северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура ночью +13...+18 °С, на побережье морей до +20 °С, а днем +22...+27 °С, на юге и востоке страны до +31 °С.

В Киевской области температура ночью будет +13...+18 °С, а днем +22...+27 °С. В Киеве ночью будет +16...+18 °С, а днем около +25 °С. Переменная облачность. Возможен дождь, гроза. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине

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Карта "Опасные метеорологические явления в Украине" от Укргидрометцентра

В Украине, кроме крайнего востока и Крыма, грозы. Днем в центральных и большинстве южных областях в отдельных районах град и шквалы 15–20 м/с (I уровень опасности — желтый).

Предупреждение о пожарной опасности по Украине

В центральных (кроме Черкасской и Винницкой), восточных, южных (кроме Одесской) областях и Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозам народного синоптика Наталки Диденко, в субботу, 8 июня, в Украине будет тепло или жарко. В течение дня температура воздуха будет +27...+32 °С, а на западе и севере +23...+28 °С. Ночи будут свежими: столбики термометров опустятся до +12...+19 °С. Кратковременные грозовые дожди пройдут почти всюду, кроме восточных областей.

В Киеве высока вероятность дождя и грозы, температура воздуха +26 °С.

Ранее Диденко рассказала, в каких областях в субботу, 8 июня, будут кратковременные грозовые дожди. По ее прогнозу, несмотря на осадки, погода будет теплой, даже жаркой.

Также мы сообщали о том, что май этого года в Киеве был одним из самых сухих за последние 130 лет. А вот майская температура воздуха в столице была лишь немного выше климатической нормы.

Укргидрометцентр
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Наталка Диденко

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