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Народний синоптик Діденко назвала регіони, де завтра литимуть сильні дощі

7 червня 2024 14:40
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Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні 8 червня — прогноз від Наталки Діденко
Дівчата намагаються сховатися від дощу. Фото: УНІАН
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні у суботу, 8 червня, продовжить лишатися теплою та спекотною. Проте також очікуються й короткочасні грозові дощі. 

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у п'ятницю, 7 червня. 

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У суботу протягом дня по всій території України очікуються короткочасні грозові дощі, які пройдуть практично повсюди, крім східних областей. 

Температура повітря вдень +27...+32 °С, на заході та півночі — +23...+28 °С. Вночі стовпчики термометрів покажуть +12...+19 °С.

У Києві та області також пройдуть дощі з грозами. Температура повітря — +26 °С.

"Тому якраз є час адаптуватися до майбутньої спеки, привчити організм, згадати старі природні дієві методи охолодження простору і відповідально жити в умовах російської агресії", — коментує прогноз погоди синоптикиня.

погода діденко
Скриншот повідомлення Діденко

Нагадаємо, цьогорічний травень у Києві був одним з найбільш сухих місяців за останні 130 років.

А також ми повідомляли про те, що наприкінці року новий кліматичний феномен принесе похолодання в багатьох країнах світу.

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Україна
Сонце
дощ
Наталка Діденко

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