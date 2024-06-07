Погода в Україні 8 червня — прогноз від Наталки Діденко

Дівчата намагаються сховатися від дощу. Фото: УНІАН

Погода в Україні у суботу, 8 червня, продовжить лишатися теплою та спекотною. Проте також очікуються й короткочасні грозові дощі.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у п'ятницю, 7 червня.

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У суботу протягом дня по всій території України очікуються короткочасні грозові дощі, які пройдуть практично повсюди, крім східних областей.

Температура повітря вдень +27...+32 °С, на заході та півночі — +23...+28 °С. Вночі стовпчики термометрів покажуть +12...+19 °С.

У Києві та області також пройдуть дощі з грозами. Температура повітря — +26 °С.

"Тому якраз є час адаптуватися до майбутньої спеки, привчити організм, згадати старі природні дієві методи охолодження простору і відповідально жити в умовах російської агресії", — коментує прогноз погоди синоптикиня.

Скриншот повідомлення Діденко

Нагадаємо, цьогорічний травень у Києві був одним з найбільш сухих місяців за останні 130 років.

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