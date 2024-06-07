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Народный синоптик Диденко назвала регионы, где завтра будут лить сильные дожди

7 июня 2024 14:40
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Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине 8 июня — прогноз от Наталки Диденко
Девушки пытаются укрыться от дождя. Фото: УНИАН
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине в субботу, 8 июня, продолжит оставаться теплой и жаркой. Однако ожидаются и кратковременные грозовые дожди.

Об этом сообщила народный синоптик Наталка Диденко в пятницу, 7 июня.

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В субботу в течение дня по всей территории Украины ожидаются кратковременные грозовые дожди, которые пройдут практически повсюду, кроме восточных областей.

Температура воздуха днем +27...+32 °С, на западе и севере — +23...+28 °С. Ночью столбики термометров покажут +12...+19 °С.

В Киеве и области пройдут дожди с грозами. Температура воздуха — +26 °С.

"Поэтому как раз есть время адаптироваться к предстоящей жаре, приучить организм, вспомнить старые естественные действенные методы охлаждения пространства и ответственно жить в условиях российской агрессии", — комментирует прогноз погоды синоптик.

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Скриншот сообщения Діденко

Напомним, май этого года в Киеве был одним из самых сухих месяцев за последние 130 лет.

Также мы сообщали о том, что в конце года новый климатический феномен принесет похолодание во многих странах мира.

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Наталка Диденко

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