Погода в Украине 8 июня — прогноз от Наталки Диденко

Народный синоптик Диденко назвала регионы, где завтра будут лить сильные дожди
Погода в Украине в субботу, 8 июня, продолжит оставаться теплой и жаркой. Однако ожидаются и кратковременные грозовые дожди.
Об этом сообщила народный синоптик Наталка Диденко в пятницу, 7 июня.
Погода в Украине и Киеве 8 июня
В субботу в течение дня по всей территории Украины ожидаются кратковременные грозовые дожди, которые пройдут практически повсюду, кроме восточных областей.
Температура воздуха днем +27...+32 °С, на западе и севере — +23...+28 °С. Ночью столбики термометров покажут +12...+19 °С.
В Киеве и области пройдут дожди с грозами. Температура воздуха — +26 °С.
"Поэтому как раз есть время адаптироваться к предстоящей жаре, приучить организм, вспомнить старые естественные действенные методы охлаждения пространства и ответственно жить в условиях российской агрессии", — комментирует прогноз погоды синоптик.
Напомним, май этого года в Киеве был одним из самых сухих месяцев за последние 130 лет.
Также мы сообщали о том, что в конце года новый климатический феномен принесет похолодание во многих странах мира.
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