Погода в Украине 8 июня — прогноз от Наталки Диденко

Девушки пытаются укрыться от дождя. Фото: УНИАН

Погода в Украине в субботу, 8 июня, продолжит оставаться теплой и жаркой. Однако ожидаются и кратковременные грозовые дожди.

Об этом сообщила народный синоптик Наталка Диденко в пятницу, 7 июня.

Читайте также:

Погода в Украине и Киеве 8 июня

В субботу в течение дня по всей территории Украины ожидаются кратковременные грозовые дожди, которые пройдут практически повсюду, кроме восточных областей.

Температура воздуха днем +27...+32 °С, на западе и севере — +23...+28 °С. Ночью столбики термометров покажут +12...+19 °С.

В Киеве и области пройдут дожди с грозами. Температура воздуха — +26 °С.

"Поэтому как раз есть время адаптироваться к предстоящей жаре, приучить организм, вспомнить старые естественные действенные методы охлаждения пространства и ответственно жить в условиях российской агрессии", — комментирует прогноз погоды синоптик.

Скриншот сообщения Діденко

Напомним, май этого года в Киеве был одним из самых сухих месяцев за последние 130 лет.

Также мы сообщали о том, что в конце года новый климатический феномен принесет похолодание во многих странах мира.