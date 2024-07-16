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Максимальна спека — синоптики попередили одеситів про погоду сьогодні

16 липня 2024 05:28
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Одесі та області на сьогодні, 16 липня
Люди на вулиці влітку. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Одесі сьогодні, 16 липня, буде спекотною та сухою. В області та в обласному центрі опадів не очікується. А сонце прогріє повітря до +38 °C, місцями температура очікується ще вище. Вода у морі прогріється до +28 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер східний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі +26...+28 °С, вдень +35...+37 °С.
  • Температура морської води +26...+28 °С.
прогноз погоди в Одесі 16 липня
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер східний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі +23...+28 °С, вдень +33...+38 °С, місцями до +42 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
прогноз погоди в Одеській області. 16 липня
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть дуже високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах. У більшості населенни пунктів — тривала надзвичайна пожежна небезпека.

Погода в Україні 16 липня

Сьогодні температура в Україні досягне рекордних позначок. Сьогодні вона сягатиме +33...+39 °C, місцями показник термометра підвищиться до +40...+42 °C.

Що стосується західних регіонів, впродовж дня там очікується нижча температура — +31...+34 °C. Місцями на Закарпатті та в Чернівецькій області до +35°C.

У вівторок, 16 липня, у західній частині України, Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині синоптики передають короткочасні дощі та грози.

прогноз погоди по Україні 16 липня
Детальний прогноз погоди по Україні. Фото: скриншот

Ми писали, що журналісти Новини.LIVE вирішили запитати в одеситів, як вони переносять спеку у блекаути. Містяни рятуються як можуть — хтось проводить дні біля Чорного моря, а хтось цілий день проводить у закладах з генераторами та прохолодними напоями.

Додамо, що синоптики зафіксували в Одесі температурні рекорди. Максимальна позначка на термометрі досягнула +35,7 °С, що є абсолютним рекордом за останні 70 років.

Одеса Одеська область Новини Одеси

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