Прогноз погоди в Україні на 15 та 16 липня — Діденко попередила про рекордну спеку

Температура досягне рекордних позначок — синоптик Діденко попередила українців
В Україні 15 та 16 липня очікується сильна спека з можливою температурою до +42 °C, за винятком західних регіонів, де температура повітря буде дещо нижчою. Послаблення спеки передають не раніше 18 липня.
Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко.
Погода в Україні 15 та 16 липня
В Україні 15 та 16 липня температура повітря сягатиме від +33...+39 °C., місцями показник термометра підвищиться до +40..+42 °C.
Що стосується західних регіонів, впродовж дня там очікується нижча температура +31...+34 °C. Місця на Закарпатті та в Чернівецькій області до +35°C.
У вівторок, 16 липня, у західній частині України, Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині синоптики передають короткочасні дощі та грози.
Проте більша частина України й надалі потерпатиме від сухого, навіть пересушеного повітря.
"Антициклонічний характер погоди в Україні й надалі блокує вільне переміщення вологої та свіжішої повітряної маси з Атлантики", — зазначила синоптик.
Діденко зауважила, що послаблення спеки на півночі очікується вже 18 липня. Що стосується півдня, сходу та центральних областей — ймовірне послаблення спеки припадає на 20-22 липня.
Погода у Києві 16 липня
Протягом дня у Києві пануватиме сильна спека +35...+37 °C. Синоптики не прогнозують сильний дощ.
Послаблення спеки у столиці передбачається 18-19 липня.
Нагадаємо, у четвер, 11 липня, в Україні зафіксували рекордні температурні показники. Найвищою була температура в Миколаївській області. Там стовпчики термометрів піднялися до +40,2 °С.
Раніше ми писали, що Україна потрапила в центр температурної аномалії через потужні відхилення температури повітря.
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