Прогноз погоди в Україні на 15 та 16 липня — Діденко попередила про рекордну спеку

Кияни біля освіжувача повітря. Фото: Новини.LIVE

В Україні 15 та 16 липня очікується сильна спека з можливою температурою до +42 °C, за винятком західних регіонів, де температура повітря буде дещо нижчою. Послаблення спеки передають не раніше 18 липня.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко.

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В Україні 15 та 16 липня температура повітря сягатиме від +33...+39 °C., місцями показник термометра підвищиться до +40..+42 °C.

Що стосується західних регіонів, впродовж дня там очікується нижча температура +31...+34 °C. Місця на Закарпатті та в Чернівецькій області до +35°C.

Температурна карта України на 16 липня. Фото: meteopost

У вівторок, 16 липня, у західній частині України, Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині синоптики передають короткочасні дощі та грози.

Проте більша частина України й надалі потерпатиме від сухого, навіть пересушеного повітря.

"Антициклонічний характер погоди в Україні й надалі блокує вільне переміщення вологої та свіжішої повітряної маси з Атлантики", — зазначила синоптик.

Діденко зауважила, що послаблення спеки на півночі очікується вже 18 липня. Що стосується півдня, сходу та центральних областей — ймовірне послаблення спеки припадає на 20-22 липня.

Погода у Києві 16 липня

Протягом дня у Києві пануватиме сильна спека +35...+37 °C. Синоптики не прогнозують сильний дощ.

Послаблення спеки у столиці передбачається 18-19 липня.

Нагадаємо, у четвер, 11 липня, в Україні зафіксували рекордні температурні показники. Найвищою була температура в Миколаївській області. Там стовпчики термометрів піднялися до +40,2 °С.

Раніше ми писали, що Україна потрапила в центр температурної аномалії через потужні відхилення температури повітря.