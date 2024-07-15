Прогноз погоды в Украине на 15 и 16 июля — Диденко предупредила о рекордной жаре

Киевляне возле освежителя воздуха. Фото: Новини.LIVE

В Украине 15 и 16 июля ожидается сильная жара с возможной температурой до +42 °C, за исключением западных регионов, где температура воздуха будет ниже. Ослабление жары передают не раньше 18 июля.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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В Украине 15 и 16 июля температура воздуха будет достигать +33...+39 °C, местами показатель термометра повысится до +40...+42 °C.

Что касается западных регионов, в течение дня там ожидается более низкая температура — +31...+34 °C. Местами в Закарпатье и Черновицкой области до +35°C.

Температурная карта Украины на 16 июля. Фото: meteopost

Во вторник, 16 июля, в западной части Украины, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской области синоптики передают кратковременные дожди и грозы.

Однако большая часть Украины и дальше будет страдать от сухого, даже пересушенного воздуха.

"Антициклонический характер погоды в Украине продолжает блокировать свободное перемещение влажной и свежей воздушной массы из Атлантики", — отметила синоптик.

Диденко отметила, что ослабление жары на севере ожидается уже 18 июля. Что касается юга, востока и центральных областей – вероятное ослабление жары приходится на 20-22 июля.

Погода в Киеве 16 июля

В течение дня в Киеве будет сильная жара +35...+37 °C. Синоптики не предсказывают сильный дождь.

Ослабление жары в столице предполагается 18-19 июля.

Напомним, в четверг, 11 июля, в Украине зафиксировали рекордные температурные показатели. Самая высокая температура в Николаевской области. Там столбики термометров поднялись до +40,2 °С.

Ранее мы писали, что Украина попала в центр температурной аномалии из-за мощных отклонений температуры воздуха.