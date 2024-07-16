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Максимальная жара — синоптики предупредили одесситов о погоде сегодня

16 июля 2024 05:28
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Одессе и области на сегодня, 16 июля.
Люди на улице летом. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Одессе сегодня, 16 июля, будет жаркой и сухой. В области и в областном центре осадков не ожидается. А солнце прогреет воздух до +38 °C, местами температура ожидается еще выше. Вода в море прогреется до +28 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер восточный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью +26...+28°С, днем +35...+37°С.
  • Температура морской воды +26...+28 °С.
прогноз погоды в Одессе 16 июля
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер восточный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью +23...+28°С, днем +33...+38°С, местами до +42°С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
прогноз погоды в Одесской области. 16 июля
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать очень высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах. В большинстве населенных пунктов — продолжалась чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Украине 16 июля

Сегодня температура в Украине достигнет рекордных отметок. Сегодня она будет достигать +33...+39°C, местами показатель термометра повысится до +40...+42°C.

Что касается западных регионов, в течение дня там ожидается более низкая температура +31...+34 °C. Местами в Закарпатье и Черновицкой области до +35°C.

Во вторник, 16 июля, в западной части Украины, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской области синоптики передают кратковременные дожди и грозы.

прогноз погоды по Украине 16 июля
Подробный прогноз погоды по Украине. Фото: скриншот

Мы писали, что журналисты Новини.LIVE решили спросить у одесситов, как они переносят жару в блекауты. Горожане спасаются как могут — кто проводит дни у Черного моря, а кто целый день проводит в заведениях с генераторами и прохладительными напитками.

Добавим, что синоптики зафиксировали в Одессе температурные рекорды. Максимальная отметка на термометре уже достигла +35,7 °С, что в является абсолютным рекордом за последние 70 лет.

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