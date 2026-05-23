Метеозалежні відпочинуть: прогноз магнітних бур сьогодні
На землі у суботу, 23 травня, магнітних бур не очікується. На Сонці було кілька спалахів, але вони суттєво не впливають на Землю.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.
Магнітні бурі 23 травня
Відомо, що ща останню добу сонячна активність була на низькому рівні. Хоч і за останні 24 години на Сонці вібулося вісім спалахів класу С та один спалах класу В, вони суттєво не впливають на Землю.
Також очікується, що у суботу геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність залишатиметься низькою з ймовірністю спалахів М-класу.
Сонячна активність на 23 травня
- Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
- Кількість сонячних плям — 23.
Як магнітні бурі впливають на самопочуття
Магнітна буря — це збурення магнітного поля Землі, яке виникає через спалахи на Сонці. У цей період на нашу планету обрушується потік заряджених сонячних частинок. Досить часто геомагнітні коливання можуть викликати:
- уповільнення кровотоку — кров стає густішою, клітини отримують менше кисню,
- стрибки артеріального тиску через звуження та розширення судин,
- зниження гормону сну (мелатоніну), що призводить до безсоння, тривожності та дратівливості,
- загострення мігреней та болю в суглобах.
Найбільше в зоні ризику метеозалежні, люди похилого віку, вагітні жінки та ті, хто має хронічні хвороби серця та судин.
Аби мінімізувати вплив бурі, у небезпечні дні варто дотримуватися простих правил:
- пийте більше води та трав'яного чаю, відмовтеся від кави, алкоголю та енергетиків,
- зменште кількість солі, жирної та смаженої їжі в раціоні,
- уникайте перевтоми — перенесіть важкі фізичні та психологічні навантаження,
- гуляйте на свіжому повітрі та спіть не менше 7–8 годин,
- тримайте під рукою базові ліки (від тиску, головного болю чи хронічних хвороб).
Як писали Новини.LIVE, Гідрометцентр попередив про грози з градом та спеку в Україні сьогодні. У східних, південних, Кіровоградській, Полтавській, Дніпровській та Сумській областях оголосили І рівень небезпечності через сильні опади та шквальний вітер.
Також синоптики спростували чутки про аномальну спеку. За їхнім прогрозом, найближчими днями температура залишатиметься в межах комфортних значень із короткочасними опадами.