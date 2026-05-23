Метеозалежні відпочинуть: прогноз магнітних бур сьогодні

На землі у суботу, 23 травня, магнітних бур не очікується. На Сонці було кілька спалахів, але вони суттєво не впливають на Землю.

Магнітні бурі 23 травня

Відомо, що ща останню добу сонячна активність була на низькому рівні. Хоч і за останні 24 години на Сонці вібулося вісім спалахів класу С та один спалах класу В, вони суттєво не впливають на Землю.

Також очікується, що у суботу геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність залишатиметься низькою з ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 23 травня

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 23.

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Магнітна буря — це збурення магнітного поля Землі, яке виникає через спалахи на Сонці. У цей період на нашу планету обрушується потік заряджених сонячних частинок. Досить часто геомагнітні коливання можуть викликати:

уповільнення кровотоку — кров стає густішою, клітини отримують менше кисню,

стрибки артеріального тиску через звуження та розширення судин,

зниження гормону сну (мелатоніну), що призводить до безсоння, тривожності та дратівливості,

загострення мігреней та болю в суглобах.

Найбільше в зоні ризику метеозалежні, люди похилого віку, вагітні жінки та ті, хто має хронічні хвороби серця та судин.

Аби мінімізувати вплив бурі, у небезпечні дні варто дотримуватися простих правил:

пийте більше води та трав'яного чаю, відмовтеся від кави, алкоголю та енергетиків,

зменште кількість солі, жирної та смаженої їжі в раціоні,

уникайте перевтоми — перенесіть важкі фізичні та психологічні навантаження,

гуляйте на свіжому повітрі та спіть не менше 7–8 годин,

тримайте під рукою базові ліки (від тиску, головного болю чи хронічних хвороб).

