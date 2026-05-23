Метеозависимые отдохнут: прогноз магнитных бурь сегодня

На земле в субботу, 23 мая, магнитных бурь не ожидается. На Солнце было несколько вспышек, но они существенно не влияют на Землю.

Магнитные бури 23 мая

Известно, что ща последние сутки солнечная активность была на низком уровне. Хотя и за последние 24 часа на Солнце произошло восемь вспышек класса С и одна вспышка класса В, они существенно не влияют на Землю.

Также ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность будет оставаться низкой с вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 23 мая

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 23.

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Магнитная буря — это возмущение магнитного поля Земли, которое возникает из-за вспышек на Солнце. В этот период на нашу планету обрушивается поток заряженных солнечных частиц. Довольно часто геомагнитные колебания могут вызывать:

замедление кровотока — кровь становится гуще, клетки получают меньше кислорода,

скачки артериального давления из-за сужения и расширения сосудов,

снижение гормона сна (мелатонина), что приводит к бессоннице, тревожности и раздражительности,

обострению мигреней и боли в суставах.

Больше всего в зоне риска метеозависимые, пожилые люди, беременные женщины и те, кто имеет хронические болезни сердца и сосудов.

Чтобы минимизировать влияние бури, в опасные дни стоит придерживаться простых правил:

пейте больше воды и травяного чая, откажитесь от кофе, алкоголя и энергетиков,

уменьшите количество соли, жирной и жареной пищи в рационе,

избегайте переутомления — перенесите тяжелые физические и психологические нагрузки,

гуляйте на свежем воздухе и спите не менее 7-8 часов,

держите под рукой базовые лекарства (от давления, головной боли или хронических болезней).

