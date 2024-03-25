Прогноз магнітних бур на понеділок, 25 березня

Жінка страждає на головний біль. Ілюстративне фото: Pexels

Магнітні бурі у понеділок, 25 березня накриють Землю. В цей день магнітосфера перебуватиме в сильному збудженому стані. Також сонячна активність буде помірною з імовірністю спалахів Х-класу, які впливають на людей

Про це повідомляє Meteoprog.

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Протягом доби сонячна активність перебувала на високому рівні. За останні 24 години на Сонці сталося сім спалахів класу X, максимальним з яких був Х1. Такі спалахи впливають на людський організм.

Геомагнітне поле в понеділок переважно буде на рівні сильного шторму. Разом з тим сонячна активність буде помірною з імовірністю спалахів Х-класу.

Сонячна активність на 25 березня

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 35%.

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 50%.

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 90%.

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 45%.

Кількість сонячних плям — 72.

Дівчина страждає на головний біль. Ілюстративне фото: freepik.com

Як захиститись від магнітних бур

Магнітні бурі можуть чинити негативний вплив на здоров'я людей. При розумінні проблеми та отриманні попередження про магнітні бурі можна контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів.

Варто дотримуватися наступних порад, щоб уберегтися від негативного впливу магнітних бур:

не зловживати алкоголем, кавою та енергетичними напоями;

більше часу проводити на свіжому повітрі;

уникати надмірних фізичних навантажень;

кожного ранку 10 хвилин робити зарядку;

перед сном приймати контрастний душ для полегшення засипання.

Нагадаємо, що астросиноптики попередили українців про сильні магнітні бурі в березні, назвавши перелік небезпечних дат. Варто слідкувати за прогнозами фахівців, щоб підготуватися до наступного космічного шторму.

Додамо, магнітні бурі по-різному впливають на здоров'я людей. Часто метеозалежні страждають на безсоння. Лікар Комаровській дав пораду, як з цим боротися.