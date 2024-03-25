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Метеозависимых ожидает опасность — насколько сильными будут магнитные бури 25 марта

25 марта 2024 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Прогноз магнитных бурь на понедельник, 25 марта
Женщина страдает головной болью. Иллюстративное фото: Pexels
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Магнитные бури в понедельник, 25 марта, накроют Землю. В этот день магнитосфера будет в сильном возбужденном состоянии. Также солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышек Х-класса, влияющих на людей.

Об этом сообщает Meteoprog.

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В течение суток солнечная активность находилась на высоком уровне. За последние 24 часа на Солнце произошло семь вспышек класса X, максимальной из которых была Х1. Такие вспышки оказывают влияние на человеческий организм.

Геомагнитное поле в понедельник в основном будет на уровне сильного шторма. Вместе с тем солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышек Х-класса.

Солнечная активность на 25 марта

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 35%.
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 50%.
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 90%.
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 45%.
  • Количество солнечных пятен — 72.
Девушка страдает головной болью
Девушка страдает головной болью. Иллюстративное фото: freepik.com

Как защититься от магнитных бурь

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. При понимании проблемы и получении предупреждения о магнитных бурях можно контролировать факторы риска инфарктов и инсультов.

Важно следовать следующим советам, чтобы уберечься от негативного воздействия магнитных бурь:

  • не злоупотреблять алкоголем, кофе и энергетическими напитками;
  • больше времени проводить на свежем воздухе;
  • избегать чрезмерных физических нагрузок;
  • каждое утро 10 минут делать зарядку;
  • перед сном принимать контрастный душ для облегчения засыпания.

Напомним, что астросиноптики предупредили украинцев о сильных магнитных бурях в марте, назвав перечень опасных дат. Важно следить за прогнозами специалистов, чтобы подготовиться к следующему космическому шторму.

Добавим, магнитные бури по-разному влияют на здоровье людей. Часто метеозависимые страдают бессонницей. Врач Комаровский дал совет, как с этим бороться.

погода
космос
Солнце
магнитные бури
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головная боль
опасность
Земля

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