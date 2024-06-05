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Метеозалежним приготуватися — попередження про магнітні бурі 5 червня

5 червня 2024 04:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі сьогодні, 5 червня — метеозалежних чекає небезпека
Головний біль у жінки. Фото: Pexels
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Магнітосфера Землі в середу, 5 червня, знаходитиметься у збудженому стані. Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 5 червня

За останні 24 години на Сонці сталися п'ять спалахів класу С та три спалахи класу М:

  • М1,6;
  • М2,4;
  • М4,81.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М4,81 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм.

Геомагнітне поле сьогодні буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з ймовірністю спалахів класу X.

Сонячна активність на 5 червня:

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 10%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%;
  • імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 35%;
  • кількість сонячних плям — 94.
Магнітні бурі 5 червня
Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Щоб зменшити вплив магнітних бур, слід дотримуватися таких дій:

  • не зловживати кофеїном та алкоголем;
  • зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
  • дотримуватися режиму дня;
  • більше гуляти й отримувати хороші емоції;
  • регулярно та правильно харчуватися;
  • більше відпочивати та відмовитися від справ, що потребують надмірних фізичних зусиль;
  • спати не менше 7-8 годин на добу.

Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен в кінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.

Раніше ми писали про детальний розклад магнітних бур на червень 2024 року. Він допоможе попередити небезпечні дати для метеозалежних.

космос
Сонце
Земля
магнітні бурі
головний біль
небезпека

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