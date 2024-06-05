Магнитные бури сегодня, 5 июня — метеозависимых ждет опасность

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Магнитосфера Земли в среду, 5 июня, будет находиться в возбужденном состоянии. За последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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За последние 24 часа на Солнце произошли пять вспышек класса С и три вспышки класса М:

М1,6;

М2,4;

М4,81.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М4,81 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен также солнечный радиационный шторм.

Геомагнитное поле сегодня будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с вероятностью вспышек класса X.

Солнечная активность на 5 июня:

Возможность малого геомагнитного шторма — 10%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 35%;

количество солнечных пятен — 94.

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь, следует соблюдать следующие действия:

не злоупотреблять кофеином и алкоголем;

уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;

соблюдать режим дня;

больше гулять и получать хорошие эмоции;

регулярно и правильно питаться;

больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий;

спать не менее 7-8 часов в сутки.

Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.

Ранее мы писали о детальном расписании магнитных бурь на июнь 2024 года. Он поможет предупредить опасные даты для метеозависимых.