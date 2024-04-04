Погода в Україні в четвер, 4 квітня — прогноз від синоптиків

Люди під парасольками. Фото ілюстративне: УНІАН

Погода в Україні у четвер, 4 квітня, буде мінливо хмарною. У деяких регіонах пройдут дощі.

Про це 3 квітня повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Скриншот карти із прогнозами Українського гідрометеорологічного центру

У західних областях вночі, а також місцями у північних областях пройде короткочасний дощ. На решті території без опадів.

Вітер південно-західний із переходом на північно-західний дутиме зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Уночі в північних областях, а вдень у північно-східних та східних областях пориви вітру подекуди сягатимуть 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря

Уночі стовпчики термометрів опустяться до 2-7°С, а вдень потеплішає до 13-18°С. На півдні та сході країни температура місцями сягне 20-22°С. А от у північних областях буде прохолодно: 7-12°С.

Прогноз від Наталки Діденко

За прогнозами народного синоптика Наталки Діденко, у четвер, 4 квітня, у північніх та західних областях України температура повітря навіть вдень не перевищуватиме 6-11°С.

У центральній частині країни температурні показники будуть різними. На Вінничині та Полтавщині очікується 8-12°С. На Черкащині та у Кропивницькому повітря прогріється від 12 до 17°С, а на Дніпропетровщині — до 19°С.

На сході на Харківщині буде 10-14°С, на Луганщині — +20°С, а на Донеччині — 18°С. У південній частині країни очікується 15-20°С. Опади найбільш ймовірні на півночі, заході та північному сході. Там очікуються дощі, а місцями можливий навіть мокрий сніг. На іншій території України без опадів. Вітер буде помірним, але на північному сході місцями його пориви все-таки сягатимуть 15-20 метрів за секунду. У Києві очікується найхолодніший день. Температура протягом доби не підніметься вище 8-10°С. Уранці місцями пройде дощ. Удень без істотних опадів.

Нагадаємо, найближчими днями африканський пил із пустелі Сахара досягне Європи, зокрема південно-західної частини України.

А 2 квітня у Києві зафіксували одразу чотири температурні рекорди: за рівнем тепла та швидкістю вітру.