Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Местами дождь — синоптики рассказали, какая погода будет в Украине сегодня arrow

Местами дождь — синоптики рассказали, какая погода будет в Украине сегодня

4 апреля 2024 08:00
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Погода в Украине в четверг, 4 апреля — прогноз от синоптиков.
Люди под зонтами. Фото иллюстративное: УНІАН
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Погода в Украине в четверг, 4 апреля, будет переменно облачной. В некоторых регионах пройдут дожди.

Об этом 3 апреля сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:
Кое-где будет дождь — синоптики рассказали, какая погода будет в Украине сегодня - фото 1
Скриншот карты с прогнозами Украинского гидрометеорологического центра

В западных областях ночью и местами в северных областях пройдет кратковременный дождь. На остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. Ночью в северных областях, а днем в северо-восточных и восточных областях порывы ветра будут кое-где достигать 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха

Ночью столбики термометров опустятся до 2-7°С, а днем потеплеет до 13-18°С. На юге и востоке страны температура местами составит 20-22°С. А в северных областях будет прохладно: 7-12°С.

Прогноз от Наталки Диденко

По прогнозам народного синоптика Наталки Диденко, в четверг, 4 апреля, в северных и западных областях Украины температура воздуха даже днем не будет превышать 6-11°С.

В центральной части страны температурные показатели будут разными. В Винницкой и Полтавской области ожидается 8-12°С. В Черкасской области и Кропивницком воздух прогреется от 12 до 17°С, а на Днепропетровщине — до 19°С.

На востоке в Харьковской области будет 10-14°С, в Луганской области — +20 °С, а в Донецкой области — 18 °С.

В южной части страны ожидается 15-20°С.

Осадки наиболее вероятны на севере, западе и северо-востоке. Там ожидается дождь, а местами возможен даже мокрый снег. На остальной территории Украины без осадков.

Ветер будет умеренным, но на северо-востоке его порывы местами все-таки будут достигать 15-20 метров в секунду.

В Киеве ожидается самый холодный день. Температура в течение суток не поднимется выше 8-10°С. Утром местами пройдет дождь. Днем без существенных осадков.

Напомним, в ближайшие дни африканская пыль из пустыни Сахара достигнет Европы, в том числе юго-западной части Украины.

А 2 апреля в Киеве зафиксировали сразу четыре температурных рекорда: по уровню тепла и скорости ветра.

погода
Укргидрометцентр
прогнозы
синоптик
прогноз погоды
погода в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК