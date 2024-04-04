Погода в Украине в четверг, 4 апреля — прогноз от синоптиков.

Люди под зонтами. Фото иллюстративное: УНІАН

Погода в Украине в четверг, 4 апреля, будет переменно облачной. В некоторых регионах пройдут дожди.

Об этом 3 апреля сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Скриншот карты с прогнозами Украинского гидрометеорологического центра

В западных областях ночью и местами в северных областях пройдет кратковременный дождь. На остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. Ночью в северных областях, а днем в северо-восточных и восточных областях порывы ветра будут кое-где достигать 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха

Ночью столбики термометров опустятся до 2-7°С, а днем потеплеет до 13-18°С. На юге и востоке страны температура местами составит 20-22°С. А в северных областях будет прохладно: 7-12°С.

Прогноз от Наталки Диденко

По прогнозам народного синоптика Наталки Диденко, в четверг, 4 апреля, в северных и западных областях Украины температура воздуха даже днем не будет превышать 6-11°С.

В центральной части страны температурные показатели будут разными. В Винницкой и Полтавской области ожидается 8-12°С. В Черкасской области и Кропивницком воздух прогреется от 12 до 17°С, а на Днепропетровщине — до 19°С.

На востоке в Харьковской области будет 10-14°С, в Луганской области — +20 °С, а в Донецкой области — 18 °С. В южной части страны ожидается 15-20°С. Осадки наиболее вероятны на севере, западе и северо-востоке. Там ожидается дождь, а местами возможен даже мокрый снег. На остальной территории Украины без осадков. Ветер будет умеренным, но на северо-востоке его порывы местами все-таки будут достигать 15-20 метров в секунду. В Киеве ожидается самый холодный день. Температура в течение суток не поднимется выше 8-10°С. Утром местами пройдет дождь. Днем без существенных осадков.

Напомним, в ближайшие дни африканская пыль из пустыни Сахара достигнет Европы, в том числе юго-западной части Украины.

А 2 апреля в Киеве зафиксировали сразу четыре температурных рекорда: по уровню тепла и скорости ветра.