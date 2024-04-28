Погода в Україні в неділю, 29 квітня — прогноз від синоптиків

Дівчата відпочивають у парку. Ілюстративне фото: cheline.com.ua

В понеділок, 29 квітня, метеорологи прогнозують невелику хмарність. У південно-східній частині короткочасні дощі, вдень подекуди з грозами, на решті території без опадів.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 29 квітня

За даними синоптиків, на 29 квітня у більшій частині території України очікується невелика хмарність. Проте у південно-східній частині країни можливі короткочасні дощі, які вдень можуть супроводжуватися грозами. На решті території очікується без опадів.

Щодо вітру, він буде північно-східний, на заході країни — південно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с. У південних областях можливі місцями пориви вітру до 15-18 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +4...+9 °C, на півдні та сході країни +10...+15 °C. Вдень очікується +17...+22 °C, а на Закарпатті місцями температурний показник може сягати +25 °C.

Погода в Україні 29 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 29 квітня

Погода у Київській області на 29 квітня обіцяє бути приємною та сприятливою для активного відпочинку на свіжому повітрі. За даними синоптиків, очікується невелика хмарність та відсутність опадів.

Вітер буде з північно-східного напрямку зі швидкістю 7-10 м/с. Такі погодні умови сприятимуть комфортним прогулянкам та активним заняттям на свіжому повітрі.

Температура вночі буде коливатися в межах +4...+9 °C, тоді як вдень очікується підвищення температури

+17...+22 °C. У Києві вночі можна очікувати температуру близько +7...+9 °C, а вдень приблизно +20 °C.

Погода у Києві 29 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що Діденко спрогнозувала, якою буде погода в Україні на Великдень 5 травня. За її словами, тепло почне збільшуватися з передвеликоднього понеділка.

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