Погода в Україні в неділю, 29 квітня — прогноз від синоптиків

Місцями з дощами, але дуже тепло — синоптики розповіли, в яких регіонах очікувати опадів
В понеділок, 29 квітня, метеорологи прогнозують невелику хмарність. У південно-східній частині короткочасні дощі, вдень подекуди з грозами, на решті території без опадів.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 29 квітня
За даними синоптиків, на 29 квітня у більшій частині території України очікується невелика хмарність. Проте у південно-східній частині країни можливі короткочасні дощі, які вдень можуть супроводжуватися грозами. На решті території очікується без опадів.
Щодо вітру, він буде північно-східний, на заході країни — південно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с. У південних областях можливі місцями пориви вітру до 15-18 м/с.
Температура повітря вночі становитиме +4...+9 °C, на півдні та сході країни +10...+15 °C. Вдень очікується +17...+22 °C, а на Закарпатті місцями температурний показник може сягати +25 °C.
Погода у Києві 29 квітня
Погода у Київській області на 29 квітня обіцяє бути приємною та сприятливою для активного відпочинку на свіжому повітрі. За даними синоптиків, очікується невелика хмарність та відсутність опадів.
Вітер буде з північно-східного напрямку зі швидкістю 7-10 м/с. Такі погодні умови сприятимуть комфортним прогулянкам та активним заняттям на свіжому повітрі.
Температура вночі буде коливатися в межах +4...+9 °C, тоді як вдень очікується підвищення температури
+17...+22 °C. У Києві вночі можна очікувати температуру близько +7...+9 °C, а вдень приблизно +20 °C.
Нагадаємо, що Діденко спрогнозувала, якою буде погода в Україні на Великдень 5 травня. За її словами, тепло почне збільшуватися з передвеликоднього понеділка.
Також ми писали, що в середу, 24 квітня, по Україні пройшли кольорові дощі. В Укргідрометцентрі пояснили, чи становить загрозу таке атмосферне явище.
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