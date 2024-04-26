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Наталка Діденко дала прогноз на ці вихідні — в яких регіонах очікувати теплу та сонячну погоду

26 квітня 2024 14:15
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Прогноз погоди вихідні 27 та 28 квітня від Наталки Діденко
Весна у місті. Фото: Новини.LIVE
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Погода в Україні у суботу та неділю, 27-28 квітня, очікується тепла та сонячна. За словами Наталки Діденко, антициклон, який протягом найближчих вихідних витіснить дощі з території України, забезпечить практично повсюди суху та сонячну погоду.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко в Facebook в п'ятницю, 26 квітня.

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Діденко зазначає, що на вихідних переважатиме суха погода. Проте найближчої ночі все ще можна очікувати дощі на північному сході України та ввечері в неділю на Лівобережжі.

Протягом дня очікується температура повітря від +17...+22 °C, а на сході країни можна очікувати навіть до +22...+26 °C.

На зображенні може бути: ‎карта та ‎текст
Циклон в Україні. Фото: скриншот

Погода в Києві 27-28 квітня

У столиці, за прогнозами, 27-28 квітня також буде чудова погода без дощів. Максимальна температура повітря очікується близько +17 °C.

Погода на Великдень

За словами Наталки Діденко, з передвеликоднього понеділка тепло почне збільшуватися, а на Вербну неділю можна очікувати теплу погоду з цвітінням бузку, тюльпанів та зеленої трави.

На Великдень в Україні також передбачається тепла погода з температурою повітря від +19 до +25 градусів. Варто зауважити, що в ніч на Великдень буде сухо, а вдень 5 травня є ймовірність короткочасного дощу в західних, північних та центральних областях, а на сході та півдні країни буде сухо.

Наталка Діденко дала прогноз на ці вихідні — в яких регіонах очікувати теплу та сонячну погоду - фото 2
Допис Наталки Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в Україну дістався африканський пил із Сахари. Таке явище може створювати певні проблеми для людей, які мають хвороби органів дихання. Однак суттєвої небезпеки не становить. 

Також ми писали, що з п'ятниці, 26 квітня, в Україні нарешті пануватиме тепла погода. Повітря вдень на всій території прогріється від +15 °C до +26 °C.

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Україна
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