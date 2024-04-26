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Наталья Диденко дала прогноз на эти выходные — в каких регионах ожидать теплую и солнечную погоду

26 апреля 2024 14:15
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Прогноз погоды выходные 27 и 28 апреля от Наталки Диденко
Весна в городе. Фото: Новини.LIVE
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Погода в Украине в субботу и воскресенье, 27-28 апреля, ожидается теплая и солнечная. По словам Наталки Диденко, антициклон, который в ближайшие выходные вытеснит дожди с территории Украины, обеспечит практически повсюду сухую и солнечную погоду.

Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко в Facebook в пятницу, 26 апреля.

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Погода в Украине на 27-28 апреля

Диденко отмечает, что в выходные будет преобладать сухая погода. Однако в ближайшую ночь все еще можно ожидать дожди на северо-востоке Украины и вечером в воскресенье на Левобережье.

В течение дня ожидается температура воздуха от +17...+22°C, а на востоке страны можно ожидать даже до +22...+26°C.

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Циклон в Украине. Фото: скриншот

Погода в Киеве 27-28 апреля

В столице, по прогнозам, 27-28 апреля также будет отличная погода без дождей. Максимальная температура воздуха ожидается в пределах +17 °C.

Погода на Пасху

По словам Наталки Диденко, с предпасхального понедельника тепло начнет увеличиваться, а Вербное воскресенье можно ожидать теплую погоду с цветением сирени, тюльпанов и зеленой травы.

На Пасху в Украине также ожидается теплая погода с температурой воздуха от +19 до +25 градусов. Следует отметить, что в ночь на Пасху будет сухо, а днем 5 мая вероятность кратковременного дождя в западных, северных и центральных областях, а на востоке и юге страны будет сухо.

Наталья Диденко дала прогноз на эти выходные - в каких регионах ожидать теплую и солнечную погоду - фото 2
Сообщение Наталки Диденко. Фото: скриншот

Напомним, что в Украину добралась африканская пыль из Сахары. Такое явление может создавать определенные проблемы для людей с болезнями органов дыхания. Однако существенную опасность не представляет.

Также мы писали, что с пятницы, 26 апреля, в Украине наконец-то будет царить теплая погода. Воздух днем по всей территории прогреется от +15 °C до +26 °C.

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