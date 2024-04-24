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Народний синоптик Наталія Діденко розповіла, коли в Україну прийде "людська" погода

24 квітня 2024 14:31
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Народний синоптик Наталія Діденко розповіла, коли в Україну прийде "людська" погода
Люди йдуть вулицею. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

На території України у четвер, 25 квітня, погода буде достатньо теплою. Опадів поменшає, а стовпчик термометра досягне +26 °C.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко у Facebook у середу, 24 квітня.

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У четвер прогнозуються дощі у західних регіонах та у Сумській та Харківській областях. В інших частинах України опади не очікуються.

На заході України буде прохолодно, із температурою від +9 до +13 °C. На півночі температура коливатиметься від +17 до +22 °C. У центральних областях очікується від +20 до +23 °C, хоча на Вінниччині буде трохи прохолодніше, близько +17 °C. На сході прогнозують від +22 до +26 °C, а на півдні — від +18 до +24 °C. У Криму можлива до +26 °C.

Надалі має бути тепла погода, повітря прогріється приблизно від +15 °C до +22 °C, на сході до +24 °C до +26 °C.

Погода у Києві 25 квітня

У Києві у четвер очікується ясна погода без дощу та температура від +18 до +20 °C.

Посада Наталії Діденко. Фото: скріншот
Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україну дістався африканський пил із Сахари. Ще вчора, 23 квітня, він спостерігався у Греції, проте сьогодні, 24 квітня, пилову масу помітили в атмосфері над територією України.

Також ми писали, що днями у Києві через негоду впали дерева, були підтоплені вулиці та під'їзди та отримали пошкодження десятки автомобілів. Столичні рятувальники ліквідували наслідки стихії у двох районах столиці.

погода
Україна
Наталка Діденко
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