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Народный синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украину придет "человеческая" погода

24 апреля 2024 14:31
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Народный синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украину придет "человеческая" погода
Люди идут по улице. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

На территории Украины в четверг, 25 апреля, погода будет достаточно теплой. Осадков станет меньше, а столбик термометра достигнет +26 °C.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Facebook в среду, 24 апреля.

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В четверг прогнозируются дожди в западных регионах и в Сумской и Харьковской областях. В других частях Украины осадки не ожидаются.

На западе Украины будет прохладно, с температурой от +9 до +13 °C. На севере температура будет колебаться от +17 до +22 °C. В центральных областях ожидается от +20 до +23 °C, хотя в Винницкой области будет немного прохладнее, около +17 °C. На востоке прогнозируют от +22 до +26 °C, а на юге — от +18 до +24 °C. В Крыму возможен до +26 °C.

В дальнейшем должна наступить теплая погода, воздух прогреется приблизительно от +15 °C до +22 °C, на востоке до +24 °C до +26 °C.

Погода в Киеве 25 апреля

В Киеве в четверг ожидается ясная погода без дождя и температура от +18 до +20 °C.

Пост Натальи Диденко. Фото: скриншот
Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, в Украину добралась африканская пыль из Сахары. Еще вчера, 23 апреля, она наблюдалась в Греции, однако сегодня, 24 апреля, пылевую массу заметили в атмосфере над территорией Украины.

Также мы писали, что на днях в Киеве из-за непогоды рухнули деревья, были подтоплены улицы и подъезды и получили повреждения десятки автомобилей. Столичные спасатели ликвидировали последствия стихии в двух районах столицы.

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Украина
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