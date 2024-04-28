Погода в Украине в воскресенье, 29 апреля - прогноз от синоптиков

Девушки отдыхают в парке. Иллюстративное фото: cheline.com.ua

В понедельник, 29 апреля, метеорологи прогнозируют небольшую облачность. В юго-восточной части кратковременные дожди, днем местами с грозами, на остальной территории без осадков.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 29 апреля

По данным синоптиков, 29 апреля в большей части территории Украины ожидается небольшая облачность. Однако в юго-восточной части страны возможны кратковременные дожди, которые днем могут сопровождаться грозами. На остальной территории ожидается без осадков.

Ветер северо-восточный, на западе страны — юго-восточный, со скоростью 7-12 м/с. В южных областях возможны местами порывы ветра до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью будет +4...+9 °C, на юге и востоке страны +10...+15 °C. Днем ожидается +17...+22 °C, а в Закарпатье местами температурный показатель может достигать +25 °C.

Погода в Украине 29 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 29 апреля

Погода в Киевской области на 29 апреля обещает быть приятной и благоприятной для активного отдыха на открытом воздухе. По данным синоптиков, ожидается небольшая облачность и отсутствие осадков.

Ветер будет с северо-восточного направления со скоростью 7-10 м/с. Такие погодные условия будут способствовать комфортным прогулкам и активным занятиям на открытом воздухе.

Температура ночью будет колебаться в пределах +4...+9 °C, в то время как днем ожидается повышение температуры

+17...+22 °C. В Киеве ночью можно ожидать температуру около +7...+9 °C, а днем примерно +20 °C.

Погода в Киеве 29 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что Диденко спрогнозировала, какой будет погода в Украине на Пасху 5 мая. По ее словам, тепло начнет увеличиваться с предпасхального понедельника.

Также мы писали, что в среду 24 апреля по Украине прошли цветные дожди. В Укргидрометцентре объяснили, представляет ли угрозу такое атмосферное явление.