Погода в Україні в суботу, 4 травня — де синоптики обіцяють заморозки, дощі, сонце

Дівчина кутається у теплий шарф. Фото ілюстративне: freepik.com

Погода в Україні в суботу, 4 травня, буде малохмарною, без дощів, але досить прохолодною. Температура повітря вдень у східних, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях +11...+16°C. Вночі у цих регіонах очікуються заморозки на поверхні ґрунту.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 4 травня

В Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та на Закарпатті стовпчик термометра покаже +15...+20°C. У Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській областях повітря прогріється до +21...+26°C.

На Київщині — без опадів, вдень +15...+20°C. У Києві — досить тепло, температура повітря вдень до +19°C.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 4 травня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження від синоптиків

Укргідрометцентр попереджає всіх жителів нашої країни про надзвичайний рівень пожежної небезпеки, який діятиме впродовж 4-6 травня.

Попередження про пожежну небезпеку в Україні сьогодні, 4 травня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 4 травня

Народний синоптик Наталка Діденко у суботу, 4 травня, дощів не прогнозує. За її словами, буде сонячна та суха погода, вітер — помірний. У південній частині України можливі штормові пориви вітру до 15-20 метрів за секунду.

"Температура повітря протягом дня коливатиметься у комфортних межах, +14...+19°C, у західних областях буде найтепліше завтра, +18...+22°C, на Закарпатті до +25°C", — прогнозує народний синоптик.

Прогноз погоди від Наталки Діденко сьогодні, 4 травня. Скриншот з Facebook/Наталка Діденко

Нагадаємо, за прогнозом Діденко, на Великдень погода погіршиться. У північних областях, на заході, у центральній частині України та на Харківщині пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Також ми писали, що в середу, 24 квітня, по Україні пройшли кольорові дощі.