Погода в Украине в субботу, 4 мая, где синоптики обещают заморозки, дожди, солнце

Девушка кутается в теплый шарф. Фото иллюстративное: freepik.com

Погода в Украине в субботу, 4 мая, будет малооблачной, без дождей, но достаточно прохладной. Температура воздуха днем в восточных, Полтавской, Сумской и Черниговской областях +11...+16°C. Ночью в этих регионах ожидаются заморозки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 4 мая

В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и Закарпатье столбик термометра покажет +15...+20°C. В Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской областях воздух прогреется до +21...+26°C.

В Киевской области — без осадков, днем +15...+20°C. В Киеве достаточно тепло, температура воздуха днем до +19°C.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 4 мая. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение от синоптиков

Укргидрометцентр предупреждает всех жителей нашей страны о чрезвычайном уровне пожарной опасности, который будет действовать 4-6 мая.

Предупреждение пожарной опасности в Украине сегодня, 4 мая. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 4 мая

Народный синоптик Наталка Диденко в субботу, 4 мая, дожди не прогнозирует. По ее словам, будет солнечная и сухая погода, ветер умеренный. В южной части Украины возможны штормовые порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

"Температура воздуха в течение дня будет колебаться в комфортных пределах, +14...+19°C, в западных областях будет теплее всего завтра, +18...+22°C, в Закарпатье до +25°C", — прогнозирует народный синоптик.

Прогноз погоды от Наталки Диденко сегодня, 4 мая. Скриншот из Facebook/Наталка Диденко

Напомним, по прогнозу Диденко, на Пасху погода ухудшится. В северных областях, на западе, в центральной части Украины и Харьковской области пройдут кратковременные дожди с грозами.

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