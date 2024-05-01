Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Погода де-ін-де зіпсує святкування Великодня — народний синоптик Діденко розповіла подробиці arrow

Погода де-ін-де зіпсує святкування Великодня — народний синоптик Діденко розповіла подробиці

1 травня 2024 12:36
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди від народного синоптика Діденка на 2 травня.
Чоловік гуляє під дощем. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні у четвер, 2 травня, буде теплою та сонячною. Стовпчик термометра подекуди підніметься до +26 °C.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Telegram.

Читайте також:

Погода в Україні 2 травня

Завтра протягом дня очікується максимальна температура повітря буде в межах +21...+26 °C. Ніч залишиться приємно прохолодною, з температурою +8 ...+13 °C. 

Діденко заявила, що завдяки стабільному антициклону, який закріпився в Україні, погода залишатиметься сухою, хоча в Сумській та Харківській областях завтра можливі короткочасні дощі.

У наступні дні переважатиме тепла погода, лише в суботу стане трохи прохолодніше. У неділю, на Великдень, вдень у північних областях, на заході, у центральній частині та на Харківщині пройдуть короткочасні дощі з грозами. На півдні, на Луганщині та Донеччині на Пасху опадів не прогнозується.

Температурна карта на 2 травня
Температурна карта. Фото: Метеопост

Погода в Києві 2 травня

У столиці в четвер також буде сонячна погода, з максимальною температурою повітря в межах +22...+24 °C.

На Пасху в Києві вночі опадів не очікується, а вдень можливий дощ та гроза.

Скриншот допису Наталки Діденко
Допис Наталки Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, що синоптики Укргідрометцентру спрогнозували погоду в Україні на тиждень 29 квітня — 3 травня. Переважно по всій території буде тепло, проте в окремих регіонах можуть пройти короткочасні дощі. 

Раніше Діденко розповіла, якої погоди чекати в Україні на Великдень у неділю, 5 травня.

погода
Київ
Україна
Київська область
Наталка Діденко
синоптик
прогноз погоди
погода в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри