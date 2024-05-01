Прогноз погоди від народного синоптика Діденка на 2 травня.

Чоловік гуляє під дощем. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE

Погода в Україні у четвер, 2 травня, буде теплою та сонячною. Стовпчик термометра подекуди підніметься до +26 °C.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Telegram.

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Погода в Україні 2 травня

Завтра протягом дня очікується максимальна температура повітря буде в межах +21...+26 °C. Ніч залишиться приємно прохолодною, з температурою +8 ...+13 °C.

Діденко заявила, що завдяки стабільному антициклону, який закріпився в Україні, погода залишатиметься сухою, хоча в Сумській та Харківській областях завтра можливі короткочасні дощі.

У наступні дні переважатиме тепла погода, лише в суботу стане трохи прохолодніше. У неділю, на Великдень, вдень у північних областях, на заході, у центральній частині та на Харківщині пройдуть короткочасні дощі з грозами. На півдні, на Луганщині та Донеччині на Пасху опадів не прогнозується.

Температурна карта. Фото: Метеопост

Погода в Києві 2 травня

У столиці в четвер також буде сонячна погода, з максимальною температурою повітря в межах +22...+24 °C.

На Пасху в Києві вночі опадів не очікується, а вдень можливий дощ та гроза.

Допис Наталки Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, що синоптики Укргідрометцентру спрогнозували погоду в Україні на тиждень 29 квітня — 3 травня. Переважно по всій території буде тепло, проте в окремих регіонах можуть пройти короткочасні дощі.

Раніше Діденко розповіла, якої погоди чекати в Україні на Великдень у неділю, 5 травня.