Прогноз погоди від народного синоптика Діденка на 2 травня.

Погода де-ін-де зіпсує святкування Великодня — народний синоптик Діденко розповіла подробиці
Погода в Україні у четвер, 2 травня, буде теплою та сонячною. Стовпчик термометра подекуди підніметься до +26 °C.
Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Telegram.
Погода в Україні 2 травня
Завтра протягом дня очікується максимальна температура повітря буде в межах +21...+26 °C. Ніч залишиться приємно прохолодною, з температурою +8 ...+13 °C.
Діденко заявила, що завдяки стабільному антициклону, який закріпився в Україні, погода залишатиметься сухою, хоча в Сумській та Харківській областях завтра можливі короткочасні дощі.
У наступні дні переважатиме тепла погода, лише в суботу стане трохи прохолодніше. У неділю, на Великдень, вдень у північних областях, на заході, у центральній частині та на Харківщині пройдуть короткочасні дощі з грозами. На півдні, на Луганщині та Донеччині на Пасху опадів не прогнозується.
Погода в Києві 2 травня
У столиці в четвер також буде сонячна погода, з максимальною температурою повітря в межах +22...+24 °C.
На Пасху в Києві вночі опадів не очікується, а вдень можливий дощ та гроза.
Нагадаємо, що синоптики Укргідрометцентру спрогнозували погоду в Україні на тиждень 29 квітня — 3 травня. Переважно по всій території буде тепло, проте в окремих регіонах можуть пройти короткочасні дощі.
Раніше Діденко розповіла, якої погоди чекати в Україні на Великдень у неділю, 5 травня.
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