Погода в Україні у середу, 1 травня — куди прийде неочікувана спека

Жінки гуляють вулицями Києва, ховаючись під парасолею від спеки. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE

Погода в Україні в середу, 1 травня, потішить українців літнім теплом. Так, по всій території очікується температура повітря до +25 °C. Однак синоптики попередили про сніголавинну небезпеку на високогір'ях Закарпатської та Івано-Франківської областей і загрозу підтоплення низки населених пунктів у Чернігівській та Одеській областях.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 1 травня

Синоптики прогнозують малохмарну й теплу погоду без дощів. Вітер буде північно-східного напрямку, на заході — південно-східного, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі очікується +6...+11 °C, вдень +20...+25 °C. Київ теж побалує тепло, повітря вночі прогріється до +8...+10 °C, а вдень буде +22...+24 °C.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 1 травня. Фото: Укргідрометцентр

Також Укргідрометцентр прогнозує значну сніголавинну небезпеку III рівня на високогір'ї східної частини Закарпатської області та помірну небезпеку II рівня на високогір'ї Івано-Франківської. Синоптики радять уникнути походів у гори.

Попередження про сніголавинну небезпеку в Україні сьогодні, 1 травня. Фото: Укргідрометцентр

Крім того, 30 квітня — 7 травня через підвищення рівнів води на Верхньому Дніпрі та ділянці Десни Чернігів — Літки є небезпека підтоплення населених пунктів Чернігівської області — І рівень небезпеки — жовтий та II рівень — помаранчевий.

30 квітня — 3 травня у пониззі Дністра та на його рукаві Турунчук очікується підвищення рівнів води з затопленням прирічкових населених пунктів Одеського району Одеської області — І рівень небезпеки — жовтий.

Попередження про підтоплення в Україні сьогодні, 1 травня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 1 травня

"Травень розпочнеться в Україні розкішною погодою. Повсюди очікується суха сонячна тепла погода (погляньте на карту внизу — в Іспанії завтра подекуди сніг!) із ще лагідним сонцем та невипаленою тим же сонцем зеленою травичкою", — прогнозує народна синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Європі сьогодні, 1 травня. Фото: facebook.com/tala.didenko

За словами фахівчині, вітер буде помірний східного напрямку, а в західних та південних областях подекуди очікуються пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря в Україні упродовж дня спостерігатиметься +21...+25 °C, на узбережжях морів місцями +17...+19 °C. У Києві теж буде тепло — до +22 °C.

Нагадаємо, що Діденко розповіла, якої погоди чекати в Україні на Великдень у неділю, 5 травня.

Також ми писали, що синоптики Укргідрометцентру спрогнозували погоду в Україні на тиждень 29 квітня — 3 травня. Переважно по всій території буде тепло, проте в окремих регіонах можуть пройти короткочасні дощі.