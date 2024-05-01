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Неожиданная жара — синоптики предупредили, где не по-весеннему припечет солнце

1 мая 2024 05:59
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине в среду, 1 мая — куда придет неожиданная жара
Женщины гуляют по улицам Киева, прячась под зонтиком от жары. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине в среду, 1 мая, порадует украинцев летним теплом. Так, по всей территории ожидается температура воздуха до +25 °C. Однако синоптики предупредили о снеголавинной опасности на высокогорьях Закарпатской и Ивано-Франковской областей и угрозе подтопления ряда населенных пунктов в Черниговской и Одесской областях.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 1 мая

Синоптики прогнозируют малооблачную и теплую погоду без дождей. Ветер будет северо-восточного направления, на западе — юго-восточного, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается +6...+11 °C, днем +20...+25 °C. Киев тоже побалует тепло, воздух ночью прогреется до +8...+10 °C, а днем будет +22...+24 °C.

Погода в Украине сегодня 1 мая 2024 года
Прогноз погоды в Украине сегодня, 1 мая. Фото: Укргидрометцентр

Также Укргидрометцентр прогнозирует значительную снеголавинную опасность III уровня на высокогорье восточной части Закарпатской области и умеренную опасность II уровня на высокогорье Ивано-Франковской. Синоптики рекомендуют избежать походов в горы.

Снеголовичная опасность в Украине сегодня, 1 мая
Предупреждение о снеголавинной опасности в Украине сегодня, 1 мая. Фото: Укргидрометцентр

Кроме того, 30 апреля — 7 мая из-за повышения уровней воды на Верхнем Днепре и участке Десны Чернигов — Летки есть опасность подтопления населенных пунктов Черниговской области — I уровень опасности — желтый и II уровень — оранжевый.

30 апреля — 3 мая в низовьях Днестра и на его рукаве Турунчук ожидается повышения уровней воды с затоплением приречных населенных пунктов Одесского района Одесской области — І уровень опасности — желтый.

Опасность подтоплений в Украине сегодня, 1 мая
Предупреждение о подтоплении в Украине сегодня, 1 мая. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 1 мая

"Май начнется в Украине роскошной погодой. Повсюду ожидается сухая солнечная теплая погода (посмотрите на карту внизу — в Испании завтра кое-где снег!) с еще ласковым солнцем и необожженной тем же солнцем зеленой травкой", — прогнозирует народный синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды от Наталки Диденко 1 мая
Погода в Европе сегодня, 1 мая. Фото: facebook.com/tala.didenko

По словам специалиста, ветер будет умеренный восточного направления, а в западных и южных областях местами ожидаются порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха в Украине в течение дня будет отмечать +21...+25 °C, на побережьях морей местами +17...+19 °C. В Киеве тоже будет тепло — до +22 °C.

Напомним, что Диденко рассказала, какой погоды ждать в Украине на Пасху в воскресенье, 5 мая.

Также мы писали, что синоптики Укргидрометцентра спрогнозировали погоду в Украине на неделю 29 апреля — 3 мая. По всей территории будет тепло, однако в отдельных регионах могут пройти кратковременные дожди.

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