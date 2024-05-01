Прогноз погоды от народного синоптика Диденко на 2 мая.

Погода кое-где испортит празднование Пасхи — народный синоптик Диденко рассказала подробности
Погода в Украине в четверг, 2 мая, будет теплой и солнечной. Столбик термометра поднимется до +26 °C.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Telegram.
Погода в Украине 2 мая
Завтра в течение дня ожидается максимальная температура воздуха в пределах +21...+26 °C. Ночь останется приятно прохладной, с температурой +8...+13°C.
Диденко заявила, что благодаря закрепившемуся в Украине стабильному антициклону погода будет оставаться сухой, хотя в Сумской и Харьковской областях завтра возможны кратковременные дожди.
В последующие дни будет преобладать теплая погода, только в субботу станет немного прохладнее. В воскресенье, на Пасху, днем в северных областях, на западе, в центральной части и Харьковской области пройдут кратковременные дожди с грозами. На юге, в Луганской и Донбассе на Пасху осадков не прогнозируется.
Погода в Киеве 2 мая
В столице в четверг также будет солнечная погода с максимальной температурой воздуха в пределах +22...+24°C.
На Пасху в Киеве ночью осадков не ожидается, а днем возможен дождь и гроза.
Напомним, что синоптики Укргидрометцентра спрогнозировали погоду в Украине на неделю 29 апреля — 3 мая. По всей территории будет тепло, однако в отдельных регионах могут пройти кратковременные дожди.
Ранее Диденко рассказала, какой погоды ждать в Украине Пасху в воскресенье, 5 мая.
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