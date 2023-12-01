Прогноз погоди в Україні та Києві на завтра — 2 грудня

Укргідрометцентр попередив про небезпеку через відлигу — прогноз на завтра
Завтра, 2 грудня, синоптики прогнозують хмарну погоду. Попри це, по Україні пройде мокрий сніг з дощем, подекуди можливе потепління.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Прогноз погоди в Україні на 2 грудня
Як повідомляють синоптики, завтра 2 грудня очікується хмарна погода. По всій території України, крім півдня, сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, туман, на дорогах подекуди ожеледиця. В західних областях прогнозуються значні опади.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 0...-5°С морозу, вдень — -2...+3°С тепла. В Закарпатській, Вінницькій, Дніпропетровській, Луганській областях вночі близько 0°С, вдень — +2...+7°С тепла. На півдні вночі +5...+10°С тепла, вдень +9...+14°С . В Криму вночі +7...+12°С, вдень +12...+17°С.
Прогноз погоди на 2 грудня по Київщині
У Києві та області завтра хмарно. Вночі очікується невеликий, вдень — помірні мокрий сніг та дощ, подекуди налипання мокрого снігу та ожеледь, на дорогах ожеледиця.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 0...-5°С морозу, вдень -2...+3°С тепла.
У столиці вночі -1...-3°С морозу, вдень близько 0°С.
Синоптики попереджають про небезпеку
Також синоптики додають, що протягом 2-3 грудня на річках Закарпатської області очікується підвищення рівнів води над рівнями на 8 годину 1 грудня:
- на більшості річок — на 1,0-2,0 м, без негативних наслідків;
- на Тисі та в нижніх течіях її приток — на 1,5-2,0 м, без негативних наслідків;
- на ділянці Великий Бичків-Вилок та в нижній течії Боржави — на 2,0-3,0 м з початковим виходом води на заплаву Тиса-Тячiв та Боржава-Верхні Ремети (I рівень небезпеки).
У зв'язку з очікуваними опадами та відлигою, на Дністрі (Львівська та Івано-Франківська області) та Пруті очікуються підвищення рівнів води на 0,3-1,3 м над рівнями на 8 годину 1 грудня. На гірських ділянках послаблення льодового покриву, місцями його руйнування, без негативних наслідків.
Починаючи з 30 листопада на Дніпрі, Десні, Прип'яті, Київському, Канівському та Кременчуцькому водосховищі очікується поява та подальше посилення льодових явищ у вигляді заберегів, шугоходу до встановлення льодоставу. Можливе формування зажорів льоду з різким коливанням рівнів води.
Внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження Дніпра в старе природне річище, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки). Також посилену небезпеку через ожеледицю на дорогах оголосили на заході України.
Нагадаємо, що раніше синоптики розповіли, якої чекати погоди в перший день зими, 1 грудня. Також Укргідрометцентр розказав про погоду в Одесі на вихідних.
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