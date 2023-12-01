Прогноз погоды в Украине и Киеве на завтра — 2 декабря

Таяние снега в Киеве. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Завтра, 2 декабря, синоптики прогнозируют облачную погоду. Несмотря на это, по Украине пройдет мокрый снег с дождем, иногда возможно потепление.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине на 2 декабря

Источник: Укргидрометцетр

Как сообщают синоптики, завтра 2 декабря ожидается облачная погода. По всей территории Украины, кроме юга, снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололедица, туман, на дорогах местами гололедица. В западных областях прогнозируются значительные осадки.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0...-5°С мороза, днем -2...+3°С тепла. В Закарпатской, Винницкой, Днепропетровской, Луганской областях ночью около 0°С, днем +2...+7°С тепла. На юге ночью +5...+10°С тепла, днем +9...+14°С. В Крыму ночью +7...+12°С, днем +12...+17°С.

Прогноз погоды на 2 декабря по Киевской области

В Киеве и области завтра облачно. Ночью ожидается небольшой, днем умеренный мокрый снег и дождь, иногда налипание мокрого снега и гололедица, на дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0...-5°С мороза, днем -2...+3°С тепла.

В столице ночью -1...-3°С мороза, днем около 0°С.

Синоптики предупреждают об опасности

Карта гидрологических явлений в Украине. Источник: Укргидрометцентр

Также синоптики добавляют, что в течение 2-3 декабря на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды над уровнями на 8 часов 1 декабря:

на большинстве рек — на 1,0-2,0 м, без негативных последствий;

на Тисе и в нижних течениях ее притоков — на 1,5-2,0 м, без негативных последствий;

на участке Большой Бычков-Вилок и в нижнем течении Боржавы — на 2,0-3,0 м с начальным выходом воды на пойму Тиса-Тячев и Боржава-Верхние Реметы (I уровень опасности).

В связи с ожидаемыми осадками и оттепелью, на Днестре (Львовская и Ивано-Франковская области) и Пруте ожидаются повышения уровней воды на 0,3-1,3 м над уровнями на 8 часов 1 декабря. На горных участках ослабление ледового покрова, местами его разрушения без негативных последствий.

Начиная с 30 ноября на Днепре, Десне, Припяти, Киевском, Каневском и Кременчугском водохранилищах ожидается появление и дальнейшее усиление ледовых явлений в виде заберегов, шугохода до образования ледостава. Возможно формирование зажоров льда с резким колебанием уровней воды.

В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения Днепра в старое природное русло, уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности). Также усиленную опасность из-за гололедицы на дорогах объявили на западе Украины.

Карта опасности на территории Украины. Источник: Укргидрометцентр

Напомним, что ранее синоптики рассказали, какой ждать погоды в первый день зимы, 1 декабря. Также Укргидрометцентр рассказал о погоде в Одессе в выходные.