Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Погода arrow Мокрий сніг та дощі накриють частину України — погода від Діденко arrow

Мокрий сніг та дощі накриють частину України — погода від Діденко

8 грудня 2025 13:35
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра 9 грудня від Наталки Діденко
Жінка на вулиці під час мокрого снігу. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні завтра, 9 грудня, очікується з дощами та мокрим снігом у деяких областях. Крім того, місцями прогнозується рвучкий південно-західний вітер.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Реклама
Читайте також:

Погода в Україні 9 грудня

Мокрий сніг завтра ймовірний на Чернігівщині, Сумщині, у східних областях, у Полтавській та подекуди у Черкаській. На Житомирщині, Київщині, Вінниччині та в західних регіонах переважатимуть дощі. У південній частині та в більшості центральних областях буде хмарно, але без опадів.

Прогноз погоди в Україні на 9 грудня
Температура повітря 9 грудня. Фото: Meteopost

Діденко зазначила, що південно-західний вітер очікується рвучким на заході, півночі та в центрі,  а на півдні та сході — помірний.

Температура повітря буде найнижчою на сході та північному сході — вдень від -1 °С до +3 °С. У центральних областях очікується +3...+6 °С. 

У північних регіонах Діденко прогнозує 0...+3 °С, у південній частині +3...+6 °С, на півдні Криму до +10 °С. На заході країни буде тепло, оскільки там температура підвищиться до +5...+9 °С.

Погода в Києві 9 грудня

У столиці очікується переважно дощ. Найближчої ночі буде 0...-1 °С. Вдень температура повітря підвищиться до +3 °С.

"З 10-го по 13-те буде порівняно тепло, а з 14-го грудня очікується невелике зниження температури повітря", — додала Діденко.

null
Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, слабка магнітна буря рівня G1 накрила Землю 8 грудня. Внаслідок цього у метеозалежних може погіршитися самопочуття.

Раніше начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня розповіла, якою буде погода в Україні в грудні.

погода негода сніг Наталка Діденко дощ прогноз погоди
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:09 У Польщі арештували трьох українців зі шпигунським обладнанням

15:04 Гарбуз з яйцями смачніший за м'ясо — ситна зимова страва

15:00 Нідерланди виділяють Україні ще 700 млн євро — на що спрямують

14:50 У мережі повідомили про ампутацію ноги у Степана Гіги — деталі

14:47 Чому постіль треба прати частіше — лікар розповів про ризики

РФ не має здобути території — як сенатори реагують на переговори - 80x80

РФ не має здобути території — як сенатори реагують на переговори

14:47 Новий механізм стягнення боргів — що хочуть змінити для українців

14:42 Укрпошта презентувала поштомати — які міста підключать

14:34 Призначення в мерії — одеські активісти проти нового заступника

14:32 Житло у шлюбі — чи можна продати без згоди другого з подружжя

14:30 Зарплати киян — скільки платять роботодавці у грудні

15:09 У Польщі арештували трьох українців зі шпигунським обладнанням

15:04 Гарбуз з яйцями смачніший за м'ясо — ситна зимова страва

15:00 Нідерланди виділяють Україні ще 700 млн євро — на що спрямують

14:50 У мережі повідомили про ампутацію ноги у Степана Гіги — деталі

14:47 Чому постіль треба прати частіше — лікар розповів про ризики

РФ не має здобути території — як сенатори реагують на переговори - 80x80

РФ не має здобути території — як сенатори реагують на переговори

14:47 Новий механізм стягнення боргів — що хочуть змінити для українців

14:42 Укрпошта презентувала поштомати — які міста підключать

14:34 Призначення в мерії — одеські активісти проти нового заступника

14:32 Житло у шлюбі — чи можна продати без згоди другого з подружжя

14:30 Зарплати киян — скільки платять роботодавці у грудні

18:47 Тепло з одеського ринку — як городяни підтримують військових

11:03 День Святого Миколая — чи відзначатимуть одесити свято

3 грудня

18:49 Інклюзивність в Одесі — з чим стикаються ветерани щодня

2 грудня

22:32 Пекло Маріуполя і полон в РФ очима одеського морського піхотинця

1 грудня

18:53 Небезпека завжди поруч — що потрібно знати про ВІЛ одеситам

28 листопада

22:32 Скасування правил експлуатації пляжів в Одесі — чим це загрожує

27 листопада

22:33 Ціни на продукти в Одесі — як змінилися на ринку Черемушки

08:04 Мирний план Трампа — можливість компромісу чи шлях до капітуляції

25 листопада

22:33 Рано чи пізно воювати будуть всі — історія морпіха з Одеси

24 листопада

15:46 Мирна угода Трампа щодо України — думка одеситів

Text

14:00 Переговори Зеленського з європейськими лідерами — прямий ефір

Text

13:09 Зеленський має низку зустрічей у Лондоні — ефір День.LIVE

Text

08:00 Росія атакувала дамбу на Харківщині — ефір Ранок.LIVE

7 грудня
Text

19:30 Ватикан запалює ялинку на площі Святого Петра — прямий ефір

5 грудня
Text

21:00 Зарплати, податки та відставка Єрмака — ефір з Гетманцевим

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:00 Мінімалка в Україні — якою буде сума з 1 січня 2026 року

6 грудня 2025

16:32 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

7 грудня 2025
Ексклюзив

10:14Україна або стане частиною нового, або створить нове, — Буданов

26 листопада 2025

18:40 Ваша квітка за датою народження — розкаже все про характер

4 грудня 2025

21:56 Стало відомо де, та на якій посаді служить син Шуфрича в ЗСУ

26 листопада 2025

15:50 Виплати у ЗСУ — максимальні та мінімальні суми з 1 грудня

1 грудня 2025

19:20 Нові українські монети уже в обігу — який у них номінал та вигляд

3 грудня 2025

03:04 Зимовий десерт за 5 хвилин з 1 л молока — без духовки та желатину

6 грудня 2025

08:20 Нічний тариф у 2026 — скільки коштуватиме кіловат з 1 січня

27 листопада 2025

11:30 Українцям продають долари з зірочкою — що означає цей символ

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації