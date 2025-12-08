Прогноз погоди в Україні на завтра 9 грудня від Наталки Діденко

Жінка на вулиці під час мокрого снігу. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 9 грудня, очікується з дощами та мокрим снігом у деяких областях. Крім того, місцями прогнозується рвучкий південно-західний вітер.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Погода в Україні 9 грудня

Мокрий сніг завтра ймовірний на Чернігівщині, Сумщині, у східних областях, у Полтавській та подекуди у Черкаській. На Житомирщині, Київщині, Вінниччині та в західних регіонах переважатимуть дощі. У південній частині та в більшості центральних областях буде хмарно, але без опадів.

Температура повітря 9 грудня. Фото: Meteopost

Діденко зазначила, що південно-західний вітер очікується рвучким на заході, півночі та в центрі, а на півдні та сході — помірний.

Температура повітря буде найнижчою на сході та північному сході — вдень від -1 °С до +3 °С. У центральних областях очікується +3...+6 °С.

У північних регіонах Діденко прогнозує 0...+3 °С, у південній частині +3...+6 °С, на півдні Криму до +10 °С. На заході країни буде тепло, оскільки там температура підвищиться до +5...+9 °С.

Погода в Києві 9 грудня

У столиці очікується переважно дощ. Найближчої ночі буде 0...-1 °С. Вдень температура повітря підвищиться до +3 °С.

"З 10-го по 13-те буде порівняно тепло, а з 14-го грудня очікується невелике зниження температури повітря", — додала Діденко.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, слабка магнітна буря рівня G1 накрила Землю 8 грудня. Внаслідок цього у метеозалежних може погіршитися самопочуття.

Раніше начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня розповіла, якою буде погода в Україні в грудні.