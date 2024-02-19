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Мокрий сніг та дощі — в Укргідрометцентрі розповіли, де завтра чекати негоду

19 лютого 2024 14:31
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на завтра, 20 лютого, від Укргідрометцентру
Жінка з парасолькою під снігом. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні очікується значне похолодання у вівторок, 20 лютого. Упродовж доби стовпчики термометрів коливатимуться від -6 °C до +8 °C, а в декількох регіонах очікується мокрий сніг та дощі.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Погода в Україні 20 лютого

Синоптики розповіли, що у вівторок, 20 лютого, переважатиме мінлива хмарність. У західних та Житомирській, вдень також у Вінницькій, Київській і Чернігівській областях невеликий мокрий сніг та дощ. На решті території опадів не передбачається.  Вітер упродовж дня переважатиме південний, 5-10 м/с.

Вночі очікується мороз -1... -6 °C, у східних областях температура повітря може опуститись до  -9 °C. Проте вже вдень стовпчики термометрів показуватимуть від -2 °C до +3 °C. На півдні країни температура буде дещо вища — до 6 °C. Найтепліше буде в західних областях — вночі стовпчики термометрів опустяться лише до 0 °C, а вдень прогнозується +3...+8 °C. 

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Погода в Україні 20 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві 20 лютого

У Києві завтра синоптики теж прогнозують мінливу хмарність. Вночі без опадів, проте вдень можливий невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі у Київській області коливатиметься в межах -1...-6 °C, а вдень очікується від -2 °C до +3 °C.  А в Києві вночі -2... -4 °C, вдень 0.. +2 °C.

Погодні небезпеки в Україні 20 лютого

Упродовж 19-20 лютого на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується помірна сніголавинна небезпека (II рівень небезпеки). Синоптики та рятувальники закликають туристів бути обачними та утриматись від походів в гори. 

погода в Україні 20 лютого
Сніголавинна небезпека в Україні 20 лютого. Фото: Укргідрометцентр 

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у другій половині лютого не передбачається сильних морозів. В половині регіонів цей місяць буде теплішим за норму, а в іншій частині близьким до норми.

Додамо, сьогодні, 19 лютого, синоптики з Гідрометцентру Чорного та Азовського морів прогнозують, що в Одесі можливий сильний вітер

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