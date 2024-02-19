Прогноз погоди в Україні на завтра, 20 лютого, від Укргідрометцентру

Мокрий сніг та дощі — в Укргідрометцентрі розповіли, де завтра чекати негоду
В Україні очікується значне похолодання у вівторок, 20 лютого. Упродовж доби стовпчики термометрів коливатимуться від -6 °C до +8 °C, а в декількох регіонах очікується мокрий сніг та дощі.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 20 лютого
Синоптики розповіли, що у вівторок, 20 лютого, переважатиме мінлива хмарність. У західних та Житомирській, вдень також у Вінницькій, Київській і Чернігівській областях невеликий мокрий сніг та дощ. На решті території опадів не передбачається. Вітер упродовж дня переважатиме південний, 5-10 м/с.
Вночі очікується мороз -1... -6 °C, у східних областях температура повітря може опуститись до -9 °C. Проте вже вдень стовпчики термометрів показуватимуть від -2 °C до +3 °C. На півдні країни температура буде дещо вища — до 6 °C. Найтепліше буде в західних областях — вночі стовпчики термометрів опустяться лише до 0 °C, а вдень прогнозується +3...+8 °C.
Погода в Києві 20 лютого
У Києві завтра синоптики теж прогнозують мінливу хмарність. Вночі без опадів, проте вдень можливий невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі у Київській області коливатиметься в межах -1...-6 °C, а вдень очікується від -2 °C до +3 °C. А в Києві вночі -2... -4 °C, вдень 0.. +2 °C.
Погодні небезпеки в Україні 20 лютого
Упродовж 19-20 лютого на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується помірна сніголавинна небезпека (II рівень небезпеки). Синоптики та рятувальники закликають туристів бути обачними та утриматись від походів в гори.
Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у другій половині лютого не передбачається сильних морозів. В половині регіонів цей місяць буде теплішим за норму, а в іншій частині близьким до норми.
Додамо, сьогодні, 19 лютого, синоптики з Гідрометцентру Чорного та Азовського морів прогнозують, що в Одесі можливий сильний вітер.
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