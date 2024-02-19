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Мокрый снег и дожди в Укргидрометцентре рассказали, где завтра ждать непогоду

19 февраля 2024 14:31
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на завтра, 20 февраля, от Укргидрометцентра
Женщина с зонтиком под снегом. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине ожидается значительное похолодание во вторник, 20 февраля. В течение суток столбики термометров будут колебаться от -6 до +8 °C, а в нескольких регионах ожидается мокрый снег и дожди.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Погода в Украине 20 февраля

Синоптики рассказали, что во вторник, 20 февраля, будет преобладать переменная облачность. В западных и Житомирской области, днем также в Винницкой, Киевской и Черниговской областях небольшой мокрый снег и дождь. На остальной территории осадков не предполагается. Ветер в течение дня будет преобладать южный, 5-10 м/с.

Ночью ожидается мороз -1...-6 °C, в восточных областях температура воздуха может опуститься до -9 °C. Однако уже днем столбики термометров будут показывать от -2 до +3 °C. На юге страны температура будет несколько выше — до 6 °C. Теплее всего будет в западных областях — ночью столбики термометров опустятся до 0 °C, а днем прогнозируется +3...+8 °C.

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Погода в Украине 20 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 20 февраля

В Киеве завтра синоптики тоже прогнозируют переменную облачность. Ночью без осадков, но днем возможен небольшой мокрый снег и дождь. Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью в Киевской области будет колебаться в -1...-6 °C, а днем ожидается от -2 °C до +3 °C. А в Киеве ночью -2...-4°C, днем 0... +2°C.

Погодные опасности в Украине 20 февраля

В течение 19-20 февраля высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается умеренная снеголавинная опасность (II уровень опасности). Синоптики и спасатели призывают туристов быть осмотрительными и воздержаться от походов в горы.

погода в Украине 20 февраля
Снеголовичная опасность в Украине 20 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, по прогнозам синоптиков, во второй половине февраля не предполагается сильных морозов. В половине регионов этот месяц будет теплее нормы, а в другой части близок к норме.

Добавим, сегодня, 19 февраля, синоптики из Гидрометцентра Черного и Азовского морей прогнозируют, что в Одессе возможен сильный ветер.

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