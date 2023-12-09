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Мокрий сніг та ожеледиця — синоптики назвали регіони, яким не пощастить з погодою завтра

9 грудня 2023 18:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні завтра, 10 грудня — детальний прогноз від синоптиків
Жінка йде по вулиці під час падіння снігу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні завтра, 10 грудня, очікується хмарна погода. В більшості областей країни буде йти сніг та дощ. Також на дорогах буде ожеледиця, тому водіям варто бути обережними під час поїздки. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 10 грудня

Завтра, 10 грудня, на сході, у північно-східних та Дніпропетровській областях очікується невеликий сніг, місцями мокрий та ожеледь. Також буде йти дощ. 

Вдень в крайніх західних областях країни йтиме невеликий сніг, жителі інших регіонів не відчуватимуть в цей день суттєвих опадів.

Крім того, вночі та вранці на Правобережжі передбачається туман. На дорогах країни, крім південних областей, буде ожеледиця.

Вітер — східний, 5-10 м/с.

Температура повітря: 

  • вночі — -6...-1 °C, на заході — до -8 °C, на півдні — -2...+3 °C;
  • вдень — близько 0 °C, на півдні — 0...+5 °C.
погода від Укргідрометцентру на завтра
Погода в Україні 10 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 10 грудня

У столиці завтра, 10 грудня, теж буде хмарна погода, суттєвих опадів не очікується.

Вночі та вранці передбачається місцями туман. На дорогах в деяких місцях буде ожеледиця.

Вітер — південно-східний, 5-10 м/с. 

Температура повітря в області:

  • вночі — -6...-1 °C;
  • вдень — -3...+2 °C.

Температура повітря в Києві:

  • вночі — -4...-2 °C;
  • вдень — близько 0 °C.

Нагадаємо, на територію Харківської області заходить черговий циклон, через який дорожні служби переходять у посилений режим роботи. Негода у вигляді снігу та хуртовини охопить майже увесь регіон.

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