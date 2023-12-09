Погода в Україні завтра, 10 грудня — детальний прогноз від синоптиків

Мокрий сніг та ожеледиця — синоптики назвали регіони, яким не пощастить з погодою завтра
В Україні завтра, 10 грудня, очікується хмарна погода. В більшості областей країни буде йти сніг та дощ. Також на дорогах буде ожеледиця, тому водіям варто бути обережними під час поїздки.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 10 грудня
Завтра, 10 грудня, на сході, у північно-східних та Дніпропетровській областях очікується невеликий сніг, місцями мокрий та ожеледь. Також буде йти дощ.
Вдень в крайніх західних областях країни йтиме невеликий сніг, жителі інших регіонів не відчуватимуть в цей день суттєвих опадів.
Крім того, вночі та вранці на Правобережжі передбачається туман. На дорогах країни, крім південних областей, буде ожеледиця.
Вітер — східний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі — -6...-1 °C, на заході — до -8 °C, на півдні — -2...+3 °C;
- вдень — близько 0 °C, на півдні — 0...+5 °C.
Погода у Києві 10 грудня
У столиці завтра, 10 грудня, теж буде хмарна погода, суттєвих опадів не очікується.
Вночі та вранці передбачається місцями туман. На дорогах в деяких місцях буде ожеледиця.
Вітер — південно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря в області:
- вночі — -6...-1 °C;
- вдень — -3...+2 °C.
Температура повітря в Києві:
- вночі — -4...-2 °C;
- вдень — близько 0 °C.
Нагадаємо, на територію Харківської області заходить черговий циклон, через який дорожні служби переходять у посилений режим роботи. Негода у вигляді снігу та хуртовини охопить майже увесь регіон.
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