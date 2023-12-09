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Мокрый снег и гололед — синоптики назвали регионы, которым не повезет с погодой завтра

9 декабря 2023 18:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине завтра, 10 декабря — подробный прогноз от синоптиков
Женщина идет по улице во время падения снега. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине завтра, 10 декабря, ожидается облачная погода. В большинстве областей страны будет идти снег и дождь. Также на дорогах будет гололед, поэтому водителям следует соблюдать осторожность во время поездки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 10 декабря

Завтра, 10 декабря, на востоке, в северо-восточных и Днепропетровской областях ожидается небольшой снег, местами мокрый и гололед. Также будет идти дождь.

Днем в крайних западных областях страны будет идти небольшой снег, жители других регионов не будут ощущать в этот день существенных осадков.

Кроме того, ночью и утром на Правобережье ожидается туман. На дорогах страны, кроме южных областей, будет гололед.

Ветер — восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью — -6...-1°C, на западе — до -8°C, на юге — -2...+3°C;
  • днем — около 0°C, на юге — 0...+5°C.
погода от Укргидрометцентра на завтра
Погода в Украине 10 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 10 декабря

В столице завтра, 10 декабря, тоже будет облачная погода, существенных осадков не ожидается.

Ночью и утром местами туман. На дорогах в некоторых местах будет гололед.

Ветер — юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в области:

  • ночью — -6...-1 °C;
  • днем — -3...+2 °C.

Температура воздуха в Киеве:

  • ночью — -4...-2 °C;
  • днем — около 0 °C.

Напомним, на территорию Харьковской области входит очередной циклон, из-за которого дорожные службы переходят в усиленный режим работы. Непогода в виде снега и метели охватит почти весь регион.

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