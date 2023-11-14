Погода в Україні в вівторок, 14 листопада — прогноз від синоптиків на сьогодні

Чоловік із жінкою ховаються під парасолями від снігу та вітру. Фото: Mercury Press & Media

Погода в Україні у вівторок, 14 листопада, обіцяє дощі, які місцями пройдуть із мокрим снігом. Зокрема, йдеться про Львівську, Рівненську, Тернопільську, Хмельницьку та інші. Також синоптики попереджають про туман та пориви вітру до 20 м/с. Температура повітря сьогодні вдень може сягнути +9 °C, а деінде буде мороз до -3 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 14 листопада

За даними Укргідрометцентру, в Україні сьогодні, 14 листопада, переважатиме дощова погода. Так, на заході падатиме дощ, деінде навіть з мокрим снігом, на решті території теж пройдуть дощі, на півдні місцями. Також вночі та зранку у південно-східних областях буде туман.

"Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с", — йдеться в прогнозі на сьогодні.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 14 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря:

вночі 0...+5 °C, у Києві +2...+4 °C;

вдень +4...+9 °C, у Києві +6...+8 °C, на заході та півдні +8...+13 °C, на крайньому півдні до +15 °C.

У Карпатах слід чекати мокрого снігу, також варто бути обережними на дорогах, оскільки місцями ожеледиця. Температура повітря вночі та вдень -3...+2 °C.

Прогноз погоди від Наталки Діденко 14 листопада

За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, у вівторок, 14 листопада, Україну заллють дощі, причиною яких є циклон з атмосферними фронтами.

"Нюанси: південну частину фронти завтра майже не зачеплять, без істотних опадів, хіба збільшиться хмарність. А до східних областей дощ добереться хіба вже пізно ввечері у вівторок", — повідомляє Діденко.

Температура повітря:

вночі +1...+6 °C, у Києві +1...+4 °C;

вдень на заході та півдні +10...+14 °C, у центрі +8...+11 °C, на сході +7...+10 °C, на півночі +5...+8 °C, у Києві +5...+7 °C.

Також синоптикиня закликає бути обережними та попереджає про пориви південно-західного вітру, які можуть сягати штормових значень.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки народної синоптикині Наталки Діденко

Нагадаємо, що синоптики вже оприлюднили прогноз погоди на тиждень 13-19 листопада. Відомо, що Україну не полишатимуть дощі, а подекуди падатиме й мокрий сніг.