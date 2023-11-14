Погода в Украине во вторник, 14 ноября — прогноз от синоптиков на сегодня

Мужчина с женщиной прячутся под зонтиками от снега и ветра. Фото: Mercury Press & Media

Погода в Украине во вторник, 14 ноября, обещает дожди, местами пройдут с мокрым снегом. В частности, речь идет о Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и других. Также синоптики предупреждают о тумане и порывах ветра до 20 м/с. Температура воздуха сегодня днем может достичь +9 °C, а кое-где будет мороз до -3 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 14 ноября

По данным Укргидрометцентра, в Украине сегодня, 14 ноября, будет дождливая погода. Так, на западе будет падать дождь, где-то даже с мокрым снегом, на остальной территории тоже пройдут дожди, на юге местами. Ночью и утром в юго-восточных областях будет туман.

"Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с", — говорится в прогнозе на сегодня.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 14 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха:

ночью 0...+5 °C, в Киеве +2...+4 °C;

днем +4...+9 °C, в Киеве +6...+8 °C, на западе и юге +8...+13 °C, на крайнем юге до +15 °C.

В Карпатах следует ожидать мокрого снега, также нужно осторожничать на дорогах, поскольку местами гололедица. Температура воздуха ночью и днем -3...+2°C.

Прогноз погоды от Наталки Диденко 14 ноября

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, во вторник, 14 ноября, Украину зальют дожди, причиной которых является циклон с атмосферными фронтами.

"Нюансы: южную часть фронты завтра почти не коснутся, без существенных осадков, разве увеличится облачность. А до восточных областей дождь доберется разве что поздно вечером во вторник", — сообщает Диденко.

Температура воздуха:

ночью +1...+6 °C, в Киеве +1...+4 °C;

днем на западе и юге +10...+14 °C, в центре +8...+11 °C, на востоке +7...+10 °C, на севере +5...+8 °C, в Киеве +5...+7 °C.

Также синоптик призывает быть осторожными и предупреждает о порывах юго-западного ветра, которые могут достигать штормовых значений.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы народного синоптика Наталки Диденко

Напомним, что синоптики уже обнародовали прогноз погоды на неделю 13-19 ноября. Известно, что Украину не оставят дожди, а кое-где будет падать и мокрый снег.