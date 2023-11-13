Прогноз погоди на тиждень від синоптиків

Похолодання та сніг в Україні. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні цього тижня, з 13 по 19 листопада, буде нестійкою і мінливою. Майже щодня будуть опади — у більшості областей очікуються дощі, але подекуди падатиме мокрий сніг.

Про це повідомляє Meteoprog і Meta.

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Погода в Україні цього тижня

В Україні очікується нестійка та волога погода з частими туманами і дощами. Після 16 листопада відбудеться зниження температури повітря та місцями випаде перший сніг. У другій половині тижня і ближче до вихідних надходитиме більш холодне повітря з північних регіонів Європи. Можливий сніг та зниження температури.

Погода 13 листопада

У північних областях, вдень у районі Полісся очікуються невеликі короткочасні дощі. На решті території країни без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі на півночі та сході України окремі пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі опиниться в межах +4 °С...+9 °С, у західних областях +3 °С...-2 °С. Вдень повітря прогріється до +8 °С…+13 °С. У Карпатах протягом доби близько 0 °С.

Мапа погоди в Україні 13 листопада. Фото: Meteoprog

Погода 14 листопада

Вночі у західних областях, вдень також у північних та центральних регіонах країни очікується невеликий, подекуди помірний дощ. У Карпатах мокрий сніг із дощем. У південній половині та Криму вночі і вранці місцями тумани. Вітер південно-західної чверті, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3 °С...-2 °С, вдень +8 °С...+13 °С, у північних областях +4 °С...+9 °С.

Мапа погоди в Україні 13 листопада. Фото: Meteoprog

Погода 15 листопада

У більшості областей очікуються дощі, у Карпатах із мокрим снігом. У західній частині, а також у Приазов'ї та Криму значні опади. Подекуди туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4 °С…+9 °С, вдень +6 °С…+11 °С, на півдні та у Криму +10 °С…+15 °С.

Мапа погоди в Україні 15 листопада. Фото: Meteoprog

Погода 16 листопада

У четвер утримається нестійка і дощова погода. Лише вдень у західних областях без істотних опадів. Вітер північний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень у південних та західних областях місцями пориви вітру 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +4 °С…+9 °С, вдень +6 °С…+11 °С. У північних та західних областях вночі 0 °С...+5 °С, вдень +3 °С...+8 °С.

Мапа погоди в Україні 16 листопада. Фото: Meteoprog

Погода 17 листопада

У центральних та південних областях без істотних опадів, на решті України пройдуть невеликі дощі, у Карпатах та на крайній півночі з мокрим снігом. Вітер північно-західний, у західних областях південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +3 °С...-3 °С, вдень +2 °С...+8 °С.

Мапа погоди в Україні 17 листопада. Фото: Meta

Погода 18 листопада

Вночі без істотних опадів, вдень у південних, західних та північних областях пройдуть дощі, у Карпатах та на Прикарпатті сніг, мокрий сніг. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2 °С...-3 °С, вдень +3 °С...+8 °С, у Криму до +12 °С.

Мапа погоди в Україні 18 листопада. Фото: Meta

Погода 19 листопада

У неділю, 19 листопада, у південних та східних областях очікується дощ, місцями з мокрим снігом. На решті України без істотних опадів. Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с, на півдні окремі пориви, 15-17 м/с. Температура повітря вночі +3 °С...-2 °С, вдень +2 °С...+7 °С.

Нагадаємо, у Карпатах настала справжня зима. Гору Піп Іван засипало снігом, а температура повітря становить -6 °С.