Прогноз погоды на неделю от синоптиков.

Похолодание и снег в Украине. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине на этой неделе, с 13 по 19 ноября, будет неустойчивой и изменчивой. Почти каждый день осадки — в большинстве областей ожидаются дожди, но местами будет падать мокрый снег.

Об этом сообщает Meteoprog и Meta.

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Погода в Украине на этой неделе

В Украине ожидается неустойчивая погода с частыми туманами и дождями. После 16 ноября произойдет понижение температуры воздуха и местами выпадет первый снег. Во второй половине недели и ближе к выходным, будет поступать более холодный воздух из северных регионов Европы. Возможен снег и понижение температуры.

Погода 13 ноября

В северных областях днем в районе Полесья ожидаются небольшие кратковременные дожди. На остальной территории страны без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью на севере и востоке Украины порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью окажется в пределах +4 °С...+9 °С, в западных областях +3 °С...-2 °С. Днем воздух прогреется до +8 °С…+13 °С. В Карпатах в течение суток около 0 °С.

Карта погоды в Украине 13 ноября. Фото: Meteoprog

Погода 14 ноября

Ночью в западных областях, днем также в северных и центральных регионах страны ожидается небольшой, местами умеренный дождь. В Карпатах мокрый снег. В южной половине и Крыму ночью и утром местами туман. Ветер юго-западной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3 °С...-2 °С, днем +8 °С...+13 °С, в северных областях +4 °С...+9 °С.

Карта погоды в Украине 13 ноября. Фото: Meteoprog

Погода 15 ноября

В большинстве областей ожидаются дожди, в Карпатах с мокрым снегом. В западной части, а также в Приазовье и в Крыму значительные осадки. Местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4 °С…+9 °С, днем +6 °С…+11 °С, на юге и в Крыму +10 °С…+15 °С.

Карта погоды на Украине 15 ноября. Фото: Meteoprog

Погода 16 ноября

В четверг сохранится неустойчивая и дождливая погода. Лишь днем в западных областях без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный, 7-12 м/с, днем в южных и западных областях местами порывы ветра 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет +4 °С…+9 °С, днем +6 °С…+11 °С. В северных и западных областях ночью 0 °С...+5 °С, днем +3 °С...+8 °С.

Карта погоды в Украине 16 ноября. Фото: Meteoprog

Погода 17 ноября

В центральных и южных областях без существенных осадков, на остальной части Украины пройдут небольшие дожди, в Карпатах и на крайнем севере с мокрым снегом. Ветер северо-западный, в западных областях южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +3 °С...-3 °С, днем +2 °С...+8 °С.

Карта погоды в Украине 17 ноября. Фото: Meta

Погода 18 ноября

Ночью без существенных осадков, днем в южных, западных и северных областях пройдут дожди, в Карпатах и Прикарпатье снег, мокрый снег. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2 °С...-3 °С, днем +3 °С...+8 °С, в Крыму до +12 °С.

Карта погоды в Украине 18 ноября. Фото: Meta

Погода 19 ноября

В воскресенье, 19 ноября, в южных и восточных областях ожидается дождь, местами с мокрым снегом. На остальной части Украине без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с, на юге порывы ветра, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +3 °С...-2 °С, днем +2 °С...+7 °С.

Напомним, в Карпатах наступила настоящая зима. Гору Поп Иван засыпало снегом, а температура воздуха составляет -6 °С.