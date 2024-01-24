Погода в Україні у четвер 25 січня - прогноз Наталії Діденко

Дівчата гуляють містом у снігопад. Фото: РБК-Україна

В Україні очікується холодна погода з високою вологістю завтра, 25 січня. Очікується мокрий сніг з дощем та пориви сильного вітру.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталія Діденко.

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Погода в Україні на 25 січня

Діденко повідомила, що завтра сильні пориви вітру із заходу та південного заходу, що досягатимуть швидкостей 15-18 метрів за секунду, посилять неприємні погодні умови.

Температура повітря залишиться незмінною та не викличе дискомфорту. Протягом ночі та дня температура коливатиметься біля нульової позначки у всіх регіонах.

Втім, виняток становитиме південна частина країни, де вдень стовпчик термометра підніметься до +2…+7 °С, а в східних областях очікується нічний мороз, температура впаде до -6…-3 °С.

Атмосферний циклон. Фото: Наталія Діденко

Погода в Києві на 25 січня

У Києві 25 січня прогнозують опади у вигляді дощу та мокрого снігу, що призведе до зниження видимості на дорогах. Також очікується поривчастий вітер із заходу. Температура повітря вночі становитиме близько 0 °С, а вдень температура підніметься до +1...+3 °С.

Погода на найближчі дні

Народна синоптикиня попередила, що у наступні кілька днів в Україні очікується тепла погода із випаданням опадів. Починаючи з 28 січня, прогнозується зниження температури, а з 2 лютого знову передбачається потепління.

Повідомлення Наталії Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Україні січень 2024 року, швидше за все, буде теплим та вологим, проте можуть бути і дні з морозною та сніговою погодою, особливо у середині місяця. У цей період температура повітря досягатиме -20 °С.